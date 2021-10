Gaia Zorzi, “Tommaso Stanzani cognato temporaneo”: polemica e reazioni

Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione del GF Vip, sta vivendo una bellissima storia d’amore con il ballerino Tommaso Stanzani. I due, innamoratissimi, stanno insieme ormai da diversi mesi. A quanto pare si sarebbero incontrati ad “Amici” con lo zampino di Maria de Filippi. Oggi la loro tranquilla storia d’amore è balzata al centro delle polemiche a causa di una frase pronunciata dalla sorella dell’influencer 26 enne, Gaia Zorzi.

La ragazza, laureata in Studi Europei, fa la giornalista. Il grande pubblico la conosce per essere spesso intervenuta a supporto del fratello durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Da settembre 2021 Gaia conduce GF Vip Party insieme a Giulia Salemi, in onda su Mediaset Infinity. Le due ragazze si occupano di commentare i fatti che accadono all’interno del reality, con diversi ospiti. L’episodio di ieri, 25 ottobre, ha coinvolto proprio Zorzi e Stanzani.

Nel presentarli, Gaia ha parlato di Stanzani come suo “cognato temporaneo“, scatenando una grande polemica sui social. Gaia è stata accusata di essere stata estremamente scortese nei confronti del ballerino. Oggi, stufa degli attacchi, la giovane ha deciso di rispondere alle critiche su Twitter.

Innanzitutto, Gaia ha specificato di aver parlato così di Stanzani per scaramanzia, e che è convinta che lui sia un partner perfetto per suo fratello. La giovane si è rivolta ai cosiddetti “leoni da tastiera” che si attaccano a qualunque cosa pur di generare polemiche, secondo lei assolutamente sterili.

GF Vip Party, Gaia Zorzi replica alle polemiche

Twitter, luogo in cui spesso si scatenano i fan del GF Vip, si divide in due fazioni. Alcuni giudicano Gaia “insensibile” e la condannano per ciò che ha detto in quanto “avrebbe potuto dirlo per scaramanzia in altri modi”. Altri, invece, pensano che la frase sia stata detta in buona fede e che è chiaro che Gaia sia una “fan” della coppia. Ecco le parole della ragazza:

“Ieri c’è stata una polemica perché ho detto “cognato temporaneo” (anche se ho specificando che lo dicevo per scaramanzia) dimostra che volete sempre vedere il marcio in qualsiasi cosa. Funny thing is che l’ultimo posto dove potete trovarlo è nel mio rapporto con i due Tommy.”

Tutt’ora non è arrivato nessun commento da parte dei diretti interessati. Può anche darsi che non arriverà, visto che durante la puntata i due hanno dimostrato di non essere per niente offesi, anzi. La conversazione tra i quattro è stata molto distesa e divertente: oltre alla proposta di una cena a quattro tra i due Tommy, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, non sono mancati buffi aneddoti sulle doti culinarie di Tommaso Zorzi, che di recente ha commentato su Twitter la questione Soleil-Iconize.