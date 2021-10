GF Vip Soleil, un audio la smaschera su Dayane: il piano contro lei e Zorzi

Ciò che spunta fuori oggi potrebbe non far piacere ai numerosissimi fan della Mello, che stanno sostenendo l’influencer italo-americana nella Casa più spiata d’Italia

La notizia non farà felici i fan di Dayane Mello, che stanno sostenendo Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6. In questi ultimi giorni, alcuni audio stanno smascherando l’influencer italo-americana sul caso che ha visto protagonista Iconize. Questa volta, però, ne spunta un altro che riguarda la passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Pare che la concorrente volesse entrare nella Casa più spiata d’Italia insieme a Marco Ferrero, in arte Iconize. Dopo aver varcato la porta rossa, Soleil sarebbe andata contro anche la sua amica!

La Sorge vanta l’amicizia con la Mello ormai da tempo, tanto che i numerosissimi fan di quest’ultima le stanno dando tutto il sostegno. Le fanpage della modella brasiliana sono completamente schierate dalla sua parte, ma questo audio potrebbe cambiare davvero tutto. A condividerlo ci pensa Deianira Marzano, che scrive nel dettaglio le parole pronunciate dalla Sorge.

“Metti me e lui (sarebbe Marco) nella Casa insieme come unico concorrente e andiamo a distruggere Dayane e Tommaso”

Questo è ciò che si può sentire nell’audio condiviso da Deianira. Per ascoltarlo è necessario recarsi sul profilo Instagram dell’influencer. I fan della Mello potrebbero voltare le spalle a Soleil dopo questo? Sicuramente la Sorge avrebbe voluto, con il supporto di Iconize, “distruggere” il percorso sia di Dayane che quello di Zorzi. Nel suo mirino sembra fossero finiti entrambi, che hanno lottato tra loro per la vittoria.

Molto probabilmente Soleil non avrebbe potuto mettere i due ex gieffini in una brutta posizione. Il pubblico, lo scorso anno, era diviso in due e ha portato entrambi in finale. La vittoria è stata conquistata, alla fine, da Zorzi. Ma la Sorge non avrebbe avuto dalla sua parte Iconize, a quanto pare. Infatti, nell’audio in questione è possibile ascoltare la risposta di Marco: “No amore”.

Stasera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6: Alfonso metterà Soleil al corrente di ciò che sta accadendo fuori? L’influencer sta ricevendo non pochi attacchi! In particolare, Karina Cascella e Guendalina Canessa si sono apertamente schierate contro di lei.

E chi spera che Iconize questa sera entri nella Casa di Cinecittà per avere un confronto con la Sorge in diretta, deve farsene una ragione, in quanto non ci sarà. Lui stesso decide di smentire l’indiscrezione, ironizzando sul fatto che trascorrerà la serata a casa sua.

Nonostante ciò, Signorini potrebbe comunque decidere di aprire il discorso con Soleil, la quale si ritroverebbe a dover dare qualche spiegazione. Intanto, i fan di Dayane potrebbero decidere di non sostenere più la Sorge!

AGGIORNAMENTO

Intanto, Zorzi dà una chiara risposta a Soleil, con questo tweet, sotto il quale commenta anche Iconize!