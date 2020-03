Gaia e Martina Amici, fan insoddisfatti: pretesa telefonata completa

Amici, Martina e Gaia hanno la loro telefonata: questo però non basta, ecco perché

Gaia Gozzi e Martina Beltrani hanno sorpreso per il loro bellissimo rapporto: all’interno della scuola di Amici 2020 sono riuscite a costruire un’amicizia che va al di là del programma. Sicuramente, quando l’emergenza Coronavirus terminerà, le due si incontreranno e magari canteranno anche insieme, per la gioia dei fan, che però hanno avuto qualcosa da ridire alla produzione del talent show di Canale 5. C’è stata finalmente la telefonata fra Gaia e Martina di Amici, ma questo non è bastato: ci sarebbero stati dei tagli che non sono proprio piaciuti.

Telefonata completa Gaia e Martina di Amici? La richiesta dei fan

Pochi giorni fa, era scoppiata una polemica che aveva travolto Giulia e Francesco: in tanti avevano accusato la produzione di dar spazio solo alla loro amicizia e non a quella di altri concorrenti. Oggi le cose sono cambiate. Martina ha potuto finalmente avere una chiacchierata con Gaia, anche se questo non è bastato ai loro fan, che si sono riversati su Twitter lamentandosi di alcuni tagli: “Io pretendo tutta la telefonata. Voglio vedere la faccia di Gaia a ogni presa per il c..o di Martina! Me la merito. Ce la meritiamo”; “Ci avete privato delle prese per il c..o di Martina a Gaia. Produzione, vi dovete levare il vizio di tagliare le cose!”; “Praticamente hanno tagliato tutte le parti dove Martina prendeva per il c…o Gaia. Sto urlando!”.

Ultime anticipazioni Amici 19: la finale si avvicina, Gaia non perde la concentrazione

In uno dei canali social, la produzione di Amici di Maria De Filippi deciderà di diffondere la chiamata completa di Martina e Gaia? Quest’ultima, intanto, è totalmente concentrata sulla finale: la sua canzone Chega (abbiamo scoperto tutto sul significato e non solo) ha riscosso un buon successo e potrebbe tagliare presto altri traguardi importanti. Martina farà certamente il tifo per lei!