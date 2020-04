Gaia Gozzi Genesi vendite top, esplode Twitter: frecciatine e riscatto

Vendite Genesi Gaia Gozzi, l’album settimo nella classifica FIMI: nessun flop per la vincitrice di Amici 19

Le vendite di Gaia Gozzi col suo Genesi sono al top. E non lo scriviamo tanto per: la vincitrice di Amici 19 infatti resiste nonostante il Coronavirus e l’impossibilità di fare firma-copie e quant’altro. Lo apprendiamo dalla classifica FIMI, dove prima era sesta e adesso settima dopo un mese dall’uscita dell’album. Non è un risultato da poco, ed è proprio questo che i fan stanno sottolineando su Twitter togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di chi aveva gridato al flop sin dalla fine di Amici di Maria De Filippi. Potete ben vederlo nei tweet che abbiamo raccolto per voi, solo alcuni di quelli pubblicati in queste ore.

Gaia, vendite al top con Genesi: entusiasmo dei fan su Twitter

L’entusiasmo dei fan di Gaia è palpabile su Twitter, dove la fan base è esplosa con una serie infinita di post a favore della propria beniamina. I contenuti sono gli stessi: nessun flop, grande soddisfazione e piccola rivincita verso chi non credeva che Gaia ce l’avrebbe fatta in un periodo così difficile. Evidentemente almeno per adesso i sostenitori di Gaia e della sua musica si stanno facendo sentire, e questo è solo che positivo per una ragazza che – come ben sapete – ad Amici cercava proprio il riscatto.

GENESI 7° IN FIMI.

VORREI SOTTOLINEARE IL FATTO CHE É STATO IN TOP5 E ADESSO MANTIENE LA TOP10 A DISTANZA DI UN MESE DALL'USCITA E IL TUTTO SENZA COPIE FISICHE.

I'M SO PROUD OF YOU GG❤️????#gaiagozzi — Martina (@MartyGalluzzi) April 17, 2020

Vi rendete conto che genesi è settima senza l'aiuto della copia fisica, tour promozionale, instore ecc? NON IMMAGINO QUANDO USCIRÀ LA VERSIONE DELUXE, E PARTIRÀ IL TOUR CHE GAIA STÁ GIÀ ORGANIZZANDO #gaiagozzi pic.twitter.com/yFQLMK43GW — Ludovica (@grassi_ludovica) April 17, 2020

Ma #gaiagozzi un giorno si e l'altro pure sta sempre in tendenza?

???????????????? pic.twitter.com/226iCIjtIs — Cᴸᴬ Cᴸᴬ Cᴸᴬᴺᴰ'S World ???????????????????????? (@TataChips86) April 17, 2020

ciao a tutti quelli che non credevano in lei #gaiagozzi — ????????|élite| Guzmán stan account (@tiziaacasoo) April 17, 2020

È ancora nella TOP 10 senza le copie fisiche,SI SBOCCIAAA #gaiagozzi pic.twitter.com/xExPOmgvoC — “aurora” (@cantoniaurora) April 17, 2020

Il futuro professionale di Gaia dopo Amici 19: Sanremo 2021 per la cantante?

Nessuno sa cos’ha in serbo il futuro per Gaia. Ma siamo certi che la cantante darà tutta sé stessa – come ha fatto durante tutto Amici e anche a X Factor – per portare avanti la sua musica. Glielo auguriamo, a dire il vero, visto che l’album Genesi è davvero bello, e chissà magari la vedremo proprio a Sanremo 2021. Sperando che all’Ariston non siano costretti a prendere decisioni difficili…