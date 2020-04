Gaia Gozzi dopo Amici: reazioni a caldo, cosa le hanno detto giudici e prof

Amici 19, vince Gaia Gozzi: le parole subito dopo il trionfo

Gaia Gozzi ha vinto Amici 19 e lo ha fatto con l’umiltà che ha sempre contraddistinto il suo percorso: l’abbiamo sentita proprio ieri dopo la finalissima pronunciare un discorso a tratti anche divertente, e pure le dichiarazioni successive, che potete ascoltare nel video caricato da Witty Tv, dimostrano come la cantante abbia affrontato Amici senza sentirsi mai superiore a nessuno. “Ho vinto, sono felicissima, è bellissimo tutto questo, quindi grazie”, queste le sue parole, ancora una volta cariche di gratitudine per un programma che le ha dato tanto e che non ha mai messo in discussione, a differenza di alcuni dei concorrenti di quest’anno.

Gaia vince Amici: tutte le dichiarazioni dei professori

Tante le congratulazioni per Gaia dopo la vittoria: si parte da Stash Fiordispino che le ha dedicato un tenero “Brava sweetie! Sono troppo contento per te… Te lo meriti!” e si arriva a Rudy Zerbi che pur amando Giulia Molino non poteva che fare i complimenti anche alla sua rivale. “Selfie a distanza – queste le sue parole su Instagram –! Complimenti Gaia per non aver smesso di credere nella tua Musica e per aver scelto di ripartire dalla scuola per crescere insieme alla tua Arte”. Al momento non ci risultano dichiarazioni da parte di Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Lunghissimo invece il post di Timor Steffens che ha anche permesso di scoprire qualcosa in più sul suo rapporto con Nicolai Gorodiskii dopo la puntata di ieri.

News Amici, i giudici felici per Gaia: le parole di Vanessa Incontrada e Alessia Marcuzzi

Se Vanessa Incontrada si è limitata a un comunque sentito “Brava, Gaia, fiera e felice per te” Alessia Marcuzzi è stata quella che tra i giudici si è più di tutti spesa a favore della Gozzi: “Gaia – queste le parole della conduttrice, ospite di Amici nelle ultime tre serate – ha vinto questa edizione di Amici, e questa sua foto così intensa è proprio la rappresentazione di ciò che stiamo vivendo, anche in un contesto di spettacolo: lei che ringrazia tutti con questo gesto. Brava, Gaia, sei un vero portento e vedrai che tutti gli abbracci e i baci che ieri non hai potuto ricevere e dare saranno ancora più potenti quando tutto questo finirà”. Non ci risultano invece messaggi di Gabry Ponte, anche se è probabile che tutti si siano complimentati con Gaia alla fine del programma. Non ci resta che fare tanti auguri a Gaia, ancora una volta, per il grande traguardo raggiunto! Il suo montepremi è tutto meritato.