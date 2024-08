Gaia Gozzi: cosa pensa su Tony Effe e sull’esperienza ad Amici

Gaia Gozzi è una delle grandi protagoniste di quest’estate. La sua “Sesso E Samba” in collaborazione con Tony Effe ha difatti scalato le classifiche, diventando uno dei tormentoni più ballati e cantati in questi ultimi mesi. In una recente intervista rilasciata con Il Corriere Della Sera, la cantante di origini brasiliane si è aperta in merito al suo rapporto con il rapper, rivelando quale fosse il suo giudizio su di lui prima di conoscerlo meglio e che nascesse la loro collaborazione. Inoltre ha anche parlato della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi nel 2020. Scopriamo quali sono state le sue parole in merito.

L’estate è periodo di tormentoni e tra quelli di quest’anno c’è sicuramente il brano “Sesso E Samba” di Gaia e Tony Effe. Lo si può ascoltare davvero ovunque e tutti lo cantano, ballano o, perlomeno, conoscono. In un’intervista rilasciata a Il Corriere Della Sera, la cantante ha raccontato com’è nata la collaborazione tra lei ed il rapper, rivelando anche qualche dettaglio in più in merito al loro rapporto. In particolare ha spiegato cosa pensasse di lui prima di conoscerlo meglio e come il suo giudizio sia profondamente cambiato. Inizialmente, difatti, non aveva avuto un’impressione del tutto positiva su di lui ed aveva molti pregiudizi. Nello specifico pensava fosse una persona dura, scoprendo successivamente la sua sensibilità.

Di seguito le parole di Gaia in merito a Tony Effe:

Ci siamo conosciuti una sera: un anno fa ero passata a una serata con degli amici e c’era lui. Mi aveva colpita il fatto che lo pensassi molto duro quando invece era estremamente divertente e sensibile. Lì mi sono trovata davanti ai miei pregiudizi. Mi sono resa conto di quanto si sbaglia quando si giudica qualunque cosa superficialmente, basandoci sulla punta dell’iceberg. Io ho preferito parlare con lui e ho capito che le cose che lo caratterizzano superficialmente non corrispondevano con quello che vedevo io in Tony, anzi, in Nicolò.

Nel corso dell’intervista con Il Corriere Della Sera, la cantante ha parlato anche della sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi. Gaia Gozzi, difatti, ha preso parte al programma nel 2020, in pieno lockdown, aggiudicandosi la vittoria. Tre anni prima, invece, era arrivata seconda a X Factor. Rispetto ad altri cantanti lanciati dal talent di Maria De Filippi, tuttavia, lei era rimasta forse un po’ in sordina. Il grandissimo successo ottenuto con “Sesso E Samba” è stato quindi anche una sorta di riscatto. La musica di Gaia sta adesso arrivando ad un pubblico sempre più ampio e la si potrebbe definire come una delle Regine di questa estate.

Di seguito le sue considerazioni in merito alla sua partecipazione ad Amici nel 2020: