Finale Amici, Gaia Gozzi: “Dolore grande”, sfogo su chi vince

Amici 19, Gaia Gozzi è in finale: la cantante a caccia della rivincita dopo X Factor

Gaia Gozzi è in finale ad Amici 19 e ora punta alla vittoria. Tutti e quattro i concorrenti pensano di aver già vinto avendo tagliato il traguardo della finale, ma in fondo ognuno di loro sogna di alzare la coppa. Lo sa bene Gaia, che è a caccia del riscatto dopo X Factor. Ha partecipato infatti all’edizione del 2016, classificandosi al secondo posto. Molti la davano per vincitrice, ma si fermò alle spalle dei Soul System, guidati da Alvaro Soler. Gaia era nella squadra di Fedez, invece. Nel daytime di Amici di oggi abbiamo visto la cantante tirare le somme del suo percorso ad Amici, anche perché mancano pochi giorni alla finale ed è di sicuro tempo di bilanci per tutti. Proprio perché è alla sua seconda occasione, forse Gaia avverte più di tutti la pressione.

Finale Amici, Gaia punta alla vittoria dopo X Factor: “Rivincita”

In casetta si è sfogata con Javier Rojas: “Ci penso e dico… Io ho già avuto una possibilità, capito? Non so. Io sono già tanto felice di essere qua. Però sicuramente sarebbe una rivincita, vorrei realmente riuscirci, perché mi sono impegnata tanto. Quello che arriva arriva, io sono felice”. Gaia ha poi spiegato di essere grata a ciò che ha fatto nella scuola di Amici, anche perché ha avuto la possibilità di dedicarsi a sé stessa e alla sua musica. Un’opportunità che non capita a tutti. Sa di essere fortunata ed è felice di essere arrivata in finale: “Però, capito, c’è una possibilità, dato che sono qua in finale. Sarebbe un sogno. Io sono tanto grata a questo percorso. Non sarei mai prima su iTunes senza questo percorso, mai”.

Gaia Gozzi ad Amici a caccia del riscatto: “È stata tosta”

Gaia ha poi detto di essere cambiata negli ultimi mesi: “Io adesso sono diversa da quando sono entrata. Per me quello, al di là della classifica su iTunes che è un sogno, io sono contenta di come mi sono aperta. Di come ho imparato a togliere le paure che avevo di non piacere, di non essere abbastanza o di non riuscire a emozionare. Quando ho tolto quelle cose ho iniziato ad arrivare alle persone, secondo me”. Ed è stato inevitabile poi pensare ai sacrifici fatti fino a oggi, soprattutto con la sua famiglia. Ha raccontato di essere andata via di casa a 18 anni e di aver sofferto il distacco: “Io ho un rapporto molto bello con la mia famiglia ed è stato un po’ tosta. Negli ultimi cinque anni li ho visti poco, scendevo poco. E ci stavo male, perché non c’ero”.

Amici, Gaia Gozzi: “Sarebbe il dolore più grande”, lo sfogo

I suoi genitori non hanno fatto mai mancare il loro supporto, anche economico a quanto pare, e per questo lei oggi sente di doverli ricambiare. Queste le sue parole: “Non avevo una lira e io volevo ripagarli di quello che mi avevano dato negli anni, e non riuscivo. Io voglio dare un senso ai sacrifici che ho fatto per non stare con i miei. Perché se abbiamo fatto questi sacrifici per niente sarebbe il dolore più grande. Non riesco a immaginare una vita senza questo, non ce la faccio. Voglio arrivare al punto in cui posso fare musica e averli vicino. E dargli tutto quello che non sono riuscita a dargli”. Javier le ha detto che sta arrivando a quel punto, per cui deve stare tranquilla.