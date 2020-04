Gaia Gozzi e Carla Gozzi parenti? Bianca Guaccero fa chiarezza

Gaia di Amici è la parente di Carla di Detto Fatto? Stesso cognome

Gaia Gozzi ha vinto Amici 19. Questo significa non solo dare un significativo slancio alla sua carriera, ma anche rispondere a diverse domande che riguardano la sua vita. Deve fare chiarezza – in continuazione – sulla sua vita privata, deve allontanare gossip fondati sul nulla (che lavoraccio!) e anche dare una risposta alle varie curiosità dei suoi fan, che crescono di giorno in giorno. Una di queste riguarda il grado di parentela fra lei e Carla Gozzi, la famosa stilista che ha preso parte a programmi di successo come Detto Fatto e Ma Come Ti Vesti. Hanno entrambe lo stesso cognome, nessuno ha mai voluto chiarire se Carla fosse sua zia e ora sappiamo la verità grazie a Bianca Guaccero.

Carla e Gaia Gozzi: zia e nipote? Bianca Guaccero spiega come stanno veramente le cose

Durante una diretta di Pronto Detto Fatto, Jonathan Kashanian, nella sua puntuale SuperClassifica, ha parlato degli ultimi personaggi più in vista; fra questi, naturalmente, Gaia Gozzi, che ha raggiunto importanti traguardi grazie alla sua canzone Chega (della quale vi abbiamo spiegato il vero significato). Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno voluto chiarire se Gaia e Carla facciano parte della stessa famiglia o se magari sono “parenti alla lontana”. No, Gaia non è la nipote di Carla Gozzi e nemmeno una sua parente. Bianca, che conosce bene Carla, ha dichiarato che il cognome, è vero, può trarre in inganno ma fanno parte di due famiglie differenti.

Un nuovo inizio per Gaia Gozzi: l’augurio di Jonathan e Bianca

Carla e Gaia Gozzi non sono zia e nipote, dunque. Nella puntata di Pronto Detto Fatto (durante la quale la Guaccero ha dovuto rispondere a pesanti insulti in diretta!), Bianca e Jonathan hanno augurato una lunga carriera alla vincitrice di Amici 2020 e… sperano di incontrare presto Carla. Che comunque non è completamente scomparsa. Da casa sua, è spesso in collegamento con la conduttrice di Rai 2 e dispensa consigli di stile.