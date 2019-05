Gaffe Gerry Scotti su Alberto: “Non ti ricordi di me? Eri a Io Canto?”

Alberto Urso Amici, gaffe di Gerry Scotti: ecco cos’ha detto il conduttore

Anche ai più grandi capita di commettere degli errori. Durante la settima puntata di Amici 2019, c’è stata una gaffe fatta da Gerry Scotti e che ha riguardato Alberto Urso. Il tenore è stato il vero protagonista di quest’ultima diretta. Perché? Ha dovuto lottare fino alla fine per aggiudicarsi un posto per la semifinale di Amici 18. L’ultima sfida che ha dovuto affrontare è stata quella contro il ballerino di latino-americano Umberto Gaudino. Il televoto ha premiato Alberto Urso. Ed era scontato che vincesse lui. Meno prevedibile, invece, la vittoria di Tish durante la seconda gara per l’accesso alla semifinale. La cantante dai capelli arancioni ha sorpreso tutti i concorrenti di Amici, soprattutto Giordana Angi, che non credeva di vederla alla penultima puntata.

Alberto Urso ex concorrente di Io Canto? Il tenore in imbarazzo

Anche Alberto Urso è un semifinalista di Amici 2019. Ma, prima di scoprire quale avrebbe dovuto essere il suo destino, Gerry Scotti ha fatto una gaffe su di lui: “Non ti ricordi di me? Eri a Io Canto?”. Alberto, visibilmente imbarazzato (ha vissuto un altro momento del genere quando abbiamo scoperto quello che prova per Emma Marrone!), ha risposto in questo modo al giudice speciale: “No, ti ho visto in televisione. Io ho partecipato a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici“.

Ultime notizie Serale Amici 18

Questa sera c’è stato anche un altro momento difficile da dimenticare: Mara Venier ha convinto Maria De Filippi ad andare a Domenica In! Un bel colpo per la conduttrice della Rai. Ma ci sono stati anche duri scontri. Giordana Angi è stata nuovamente presa di mira di Rudy Zerbi, che questa volta ha avuto come “avversaria” non più Loredana Bertè, bensì Emma Marrone. Quest’ultima ha detto delle parole inaspettate sul professore di canto.