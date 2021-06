Gabry Ponte è diventato papà: l’annuncio e il nome della prima figlia

Il dj ha accolto la sua prima figlia e lo fa sapere lui stesso sui social, rivelandone anche il nome; ma per quanto riguarda la mamma della piccola ancora non si sa nulla

Gabry Ponte è diventato papà per la prima volta. A dare il lieto annuncio è proprio lo stesso dj attraverso il suo account Instagram. Sul social, in queste ore, condivide una foto che lo ritrae felice con in braccio la sua prima figlia, Alice. Questo il nome scelto e svelato subito da Ponte. Secondo quanto riporta proprio l’immagine da lui condivisa, la bambina è nata lo scorso 1 giugno e pesa 2 chili e novecento grammi. Ma continua il mistero sulla madre della piccola. Infatti, Gabry mantiene segreta l’identità della donna che ha dato alla luce la sua prima figlia.

Lui stesso a marzo aveva reso noto che sarebbe diventato papà, postando la foto della prima ecografia. Da quel momento, in molti hanno iniziato a chiedersi chi sia la sua dolce metà. Eppure il dj, conosciuto sul piccolo schermo anche per il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi, preferisce mantenere la sua vita sentimentale privata. La sua carriera è nota a tutti, ma per quanto riguarda il privato dimostra di essere molto riservato. E mentre tutti si chiedono chi sia la sua dolce metà e la madre della sua prima figlia, in poco tempo il suo post su Instagram viene inondato di messaggi di auguri.

Sono tantissimi coloro che si dicono felici di vedere Gabry Ponte diventare padre per la prima volta. Nemmeno questa volta, però, arrivano notizie sulla donna, la cui identità continua a essere segreta. Qualche tempo fan, un fan aveva chiesto esplicitamente alla dj di rivelare il nome della fortunata. Ma lui ha nuovamente stupito, dando come risposta: “Sono io il fortunato!”. Dunque, sembra non avere intenzione di rendere pubblica l’identità della donna che gli sta a fianco.

E così Gabry torna a sorridere dopo aver vissuto un periodo davvero difficile, a causa di problemi di salute. Di recente il dj è stato operato al cuore, come lui stesso aveva fatto sapere sui social. Un’operazione che non poteva assolutamente rimandare. Quando l’intervento è stato concluso, il producer ha tenuto aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute, rivelando che è andato tutto bene.