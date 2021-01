Gabry Ponte dimesso dall’ospedale: come sta oggi dopo l’operazione

Gabriele Ponte, in arte Gabri Ponte, nella giornata di oggi verrà dimesso dall’ospedale. A comunicarlo è stato lo stesso dj poche ore fa attraverso il suo profilo Facebook. Il musicista si è mostrato in piedi, ancora in ospedale, con accanto uno dei medici che lo ha seguito in quella che lui stesso ha definito “la settimana peggiore della sua vita”.

E in primis ha ringraziato proprio lui, il prof. Rinaldi, primario di Cardiochirurgia. Gabry Ponte ha scritto che la riuscita dell’intervento al cuore che ha dovuto subire in questi giorni è stato solo merito suo. Ma oltre a lui un ringraziamento speciale è andato anche a tutta l’equipe medica. Il dj ha voluto dire grazie a ognuno di loro, dagli anestesisti agli infermieri; dagli strumentisti agli OSS che lavorano in reparto.

In seguito si è rivolto ai suoi fan e a tutte quelle persone che si sono interessate dalle sue condizioni di salute. Ha infatti infine annunciato che nella giornata di oggi tornerà a casa. La gioia di Gabry Ponte è grande e papabile, e lo si può scorgere anche dai caratteri cubitali con cui ha comunicato la lieta notizia sul fatto che verrà dimesso.

Infine ha concluso promettendo che lo sentiremo presto per un sacco di cose belle e progetti futuri.

con il prof. Rinaldi, primario di Cardiochirurgia. È lui che mi ha “riparato” il cuore! ???????? Lui e la sua equipe fanno… Posted by Gabry Ponte on Monday, January 25, 2021

Gabry Ponte, perché era in ospedale?

Gabry Ponte ha comunicato una settimana fa circa di essere stato ricoverato all’Ospedale Molinette di Torino per subire un intervento al cuore. Il dj infatti ha confessato di avere un problema congenito, ovvero dalla nascita, ad una delle valvole dell’organo in questione. Fino ad ora aveva potuto condurre una vita normale ma successivamente i medici gli hanno consigliato di effettuare l’operazione per evitare problemi futuri.

Pertanto il mercoledì 20 gennaio Gabry Ponte è entrato in sala operatoria. Il giorno dopo ha fatto sapere sul suo profilo Facebook che l’operazione era andata bene e di sentirsi solo un po’ stanco e provato. Detto ciò, aveva ringraziato tutte le persone che gli erano state vicino e che gli avevano mandato il loro sostegno per affrontare una prova tanto importante.

Ora Gabry Ponte può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Sicuramente –come anche precedentemente comunicato da lui stesso – si prenderà un periodo di pausa per dedicarsi a sé stesso e alla sua salute ma alla fine tornerà a suonare più forte di prima.