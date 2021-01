Gabry Ponte dopo l’operazione al cuore: come sta il dj

Gabry Ponte si è sottoposto a un delicato intervento al cuore e dopo essere stato sotto osservazione in cardiorianimazione è tornato sui social per rassicurare i suoi follower. Una sfida che, come lui stesso afferma, ha superato con successo. Adesso dovrà riprendersi con calma per poi ritornare alla vita frenetica del disc jockey.

Un paio di giorni fa lui stesso aveva annunciato sui suoi canali social che si sarebbe dovuto sottoporre a un’operazione “un po’ complicata“. A causa di una malattia congenita una delle sue valvole cardiache non funzionava bene. “Il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo” – aveva scherzato Gabry Ponte. Ieri si è sottoposto all’intervento e oggi ha voluto tranquillizzare tutti sul suo stato di salute.

Con un post su Instagram ha fatto presente che dopo una nottata passata in cardiorianimazione, oggi è stato trasportato in reparto. Inizia a riprendersi e rassicura tutti sull’esito dell’operazione. La malattia gli aveva permesso fino a ora di svolgere normalmente la propria quotidianità, ma di recente, i dottori che lo seguono da tempo, gli avevano detto di essere arrivato al limite oltre il quale la situazione sarebbe potuta peggiorare.

Non si conoscono i tempi della riabilitazione, ma il produttore discografico ha voluto far sapere di essere pronto a tornare in pista. “Sono un po’ provato ma felice” – ha affermato Gabry. L’affetto ricevuto in questi giorni da parte di amici, colleghi e fan è stato utile per la sua ripresa post intervento. Anche nel suo caso, a causa del covid, nessuno potrà andare a trovarlo in ospedale, ma molti gli hanno mostrato calore e affetto tramite i commenti sotto le sue foto.

Il dj torinese è famoso in tutto il mondo grazie alle sue hit che da quasi 30 anni animano serate e avvenimenti. Con il suo gruppo, gli Effeil 65, ha fatto la storia della dance italiana e tutt’oggi produce musica per i più grande del panorama musicale italiano e straniero. Artista a tutto tondo, è stato anche giudice di numerose edizioni del talent show di Maria De Filippi, Amici.