Gabry Ponte presto papà, chi è la fidanzata? Mistero sulla futura mamma

Gabry Ponte presto diventerà papà. Ad annunciarlo è lui stesso con il suo ufficiale profilo di Instagram. La notizia arriva come una grande sorpresa per i fan. Infatti, nessuno si aspettava di certo che in questi giorni il dj avrebbe fatto un annuncio del genere. Sulla sua vita privata si sa ben poco e, dunque, nulla anticipava l’arrivo di un figlio. Come è possibile vedere nell’ecografia, da lui stesso condivisa, il bambino appare già ben formato. Pertanto, sembra proprio che il piccolo nascerà a breve. Una novità sorprendente, che darà la possibilità al noto dj italiano di dare una svolta alla sua vita. Ma chi è la fidanzata di Gabry Ponte?

C’è mistero attualmente sull’identità della donna che sta insieme al dj. Non si sa, dunque, chi sarà la mamma del primo figlio di Gabry, che scrive: “E niente, sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno”. Ma resta comunque il mistero sulla sua compagna o moglie. Non ci sono dettagli al riguardo, in quanto sembra proprio che Ponte abbia trovato il modo ideale per tenere la sua donna lontano dal mondo dei gossip e dai riflettori. Adesso, però, pare essere arrivato il momento per il dj di svelare chi sarà la madre del suo primo figlio. Non c’è nessun tag e nessun commento che possano permettere di scoprire l’identità della donna.

Di recente si parlava di una relazione amorosa con Marcella Ovani, nota per essere una delle cantanti del gruppo musicale Lollipop. Non si sa se la loro storia d’amore sia naufragata o se sia addirittura arrivato il matrimonio. Intanto, in queste ultime settimane, Gabry si è ritrovato a vivere dei momenti difficili. Ha subito, infatti, un intervento al cuore. I suoi fan non hanno potuto non preoccuparsi di fronte al delicato intervento.

La felicità legata all’arrivo del suo primo figlio l’ha portato sicuramente a riprendersi fisicamente in breve tempo. Aveva rimandato l’operazione più volte, ma non poteva più attendere. Fortunatamente Ponte ha avuto modo di risolvere il suo problema di salute. Lui stesso aveva aggiornato i suoi fan sul risultato dell’intervento. Ora non resta che attendere di scoprire quando Gabry Ponte diventerà padre e l’identità della futura mamma.