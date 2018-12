Gabriella Pession a Verissimo: le parole su Lino Guanciale

Verissimo: cosa ha detto Gabriella Pession su Lino Guanciale

Gabriella Pession e Lino Guanciale continuano a lavorare insieme. Dopo le fiction Il Sistema e La porta rossa i due attori sono protagonisti a teatro con lo spettacolo After miss Julie. E a Verissimo la Pession ha speso solo parole di stima ed elogio per il collega abruzzese. “Lino è casa, è mio fratello”, ha ammesso Gabriella, che è sposata con l’irlandese Richard Flood. “After miss Julie è una piece teatrale che mio marito ha recitato in Inghilterra. Appena l’ho vista me ne sono innamorata e ho deciso di portarla in Italia. Sono la produttrice dello spettacolo e ho subito coinvolto Lino”, ha spiegato la quarantenne a Silvia Toffanin. Prima di questo nuovo impegno la Pession e Lino hanno terminato le riprese de La porta rossa 2, che andrà in onda su Rai Due a febbraio 2019.

Dopo Lino Guanciale, Gabriella Pession vuole lavorare col marito

Mentre gira l’Italia con Lino Guanciale, Gabriella Pession sta cercando di convincere il marito a tornare a recitare insieme. I due si sono conosciuti sul set della serie televisiva Crossing Lines e Gabriella sogna di condividere con Richard Flood il palcoscenico. “Lui non è convinto perché siamo già una coppia nella vita ma sto facendo il possibile”, ha ammesso la Pession con il sorriso sulle labbra.

Gabriella Pession: felice con marito e figlio Giulio

Felice con Richard Flood dal 2012, Gabriella Pession è mamma da quattro anni del piccolo Giulio.