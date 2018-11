Gabriella Pession si racconta: l’anoressia, l’amore e la famiglia

Gabriella Pession: dopo la malattia la rinascita e un grande amore

Procede a gonfie vele la vita privata e professionale di Gabriella Pession. L’attrice 41enne è pronta a lanciarsi in una nuova avventura lavorativa che la vedrà recitare accanto a Lino Guanciale in After Miss Julie, lo spettacolo teatrale già interpretato a Londra dal marito. La bella attrice, lanciata sul piccolo schermo dal teleromanzo Capri, è infatti sposata con l’attore irlandese Richard Flood. Proprio accanto al marito l’attrice sembra aver trovato una nuova dimensione di serenità e armonia. Nonostante le sembianze angeliche ed esili, Gabriella Pession rivela di avere un animo gotico. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair sostiene di essere una persona piuttosto vulcanica ma allo stesso tempo tormentata e ansiosa. Mamma di un bimbo di nome Giulio, l’attrice è pronta anche a tornare sul grande schermo. Dal 29 novembre sarà infatti al cinema Se son rose, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni che la vede tra i protagonisti.

Gabriella Pession e l’anoressia

Gabriella Pession è dunque una donna dalla bellezza incantevole che nasconde però un anima fragile e tormentata. L’attrice ha spesso raccontato di aver dovuto superare il trauma di abbandonare il pattinaggio sul ghiaccio a causa di un infortunio. Infranto il sogno di diventare una pattinatrice, Gabriella è caduta nell’anoressia. L’attrice racconta di averne sofferto dai 15 ai 18 anni. Anni difficili che l’hanno vista fare i conti con un male complicato da gestire: “Era una nevrosi legata al controllo, al dover governare le cose per non perderle. Tra i ballerini e i pattinatori è una cosa molto diffusa. Molte mie amiche si sono ammalate“.

Gabriella Pession e il marito Richard Flood

Oggi con un marito e un figlio e una carriera lavorativa che procede a gonfie vele regalandole grandi soddisfazioni, Gabriella Pession si lascia alle spalle i momenti dolorosi e sorride alla vita. Proprio il marito Richard Flood ha avuto un ruolo importante nella sua rinascita. I due vivono una vita serena e fatta di piccole cose come rivela la stessa attrice: “Lui mi ha appena regalato la playstation tridimensionale. Così vado a casa, mi godo la cena che mi prepara e poi videogames“.