Gabriel Garko a ruota libera: la nuova fidanzata, Gabriele Rossi e il matrimonio di Eva Grimaldi

Gabriel Garko ha finalmente confermato i gossip dell’ultimo periodo. L’attore ha una nuova fidanzata dopo la storia naufragata qualche tempo fa con la giovane collega Adua Del Vesco. Gabriel, in un’intervista concessa al settimanale Chi, non ha voluto svelare l’identità della fortunata ma ha ammesso che l’ha già fatta conoscere ai suoi genitori, che sono dei veri e propri punti di riferimento. Al momento Garko e la misteriosa ragazza non convivono ancora ma il divo delle fiction Mediaset è molto preso da questa nuova relazione, che a suo dire è matura e serena. Proprio come il legame d’amicizia che c’è tra Gabriel – vero nome Dario Oliviero – e Gabriele Rossi, che negli ultimi mesi sono diventati inseparabili.

Le parole di Gabriel Garko sulla nuova fidanzata

“Sono fidanzato da un po’ di tempo ed è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo ma ci sono dei bei progetti. In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”, ha detto Gabriel Garko alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai, visto quanto se ne è parlato in passato, ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita. Posso solo dire che sono contento e appagato”, ha aggiunto l’attore.

Gabriel Garko parla dell’amicizia con Gabriele Rossi

Da tempo si parla dell’amicizia speciale che lega Gabriel Garko a Gabriele Rossi, anche lui attore e concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. In molti hanno avuto da ridire per la differenza d’età: Garko 47 anni mentre Rossi solo 31. Ma come sottolineato da Gabriel, nei rapporti l’età anagrafica conta poco. “Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone. Frequento regolarmente anche uomini e donne con molti più anni di me. Se qualcuno si diverte a dedurre una storia, da due foto, faccia pure“, ha puntualizzato Garko.

Gabriel Garko commenta il matrimonio di Eva Grimaldi

Nell’ultima intervista concessa alla stampa, Gabriel Garko ha voluto parlare pure del matrimonio di Eva Grimaldi. In tale occasione Garko ha avuto l’importante ruolo di testimone della sposa. “È stato bellissimo, più che un matrimonio sembrava la festa vera dell’amore. Ho visto Eva realmente felice; Imma poi è una forza della natura“, ha confidato l’interprete.