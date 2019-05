Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate: ospiti e messaggi d’amore

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate: tutti gli ospiti e Gabriel Garko testimone

Il matrimonio tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia è stato celebrato. La coppia si è giurata amore eterno domenica 19 maggio e presto arriverà in diretta su Real Time e con un wedding planner d’eccezione: Enzo Miccio. Eva e Imma hanno voluto intorno a loro la famiglia ma anche tanti amici, tra cui spicca Vladimir Luxuria. Testimone è stato, invece, Gabriel Garko, compagno della Grimaldi per diversi anni ma ora suo grande amico. La cerimonia si è svolta presso il Resort & Spa dello chef Antonello Colonna, location immersa nella campagna romana. Le spose sono arrivate emozionate all’altare, l’attrice Eva Grimaldi indossava un abito color cipria mentre la moglie, Imma, un completo blu. Tanti i volti presenti alla cerimonia, da Luxuria, fino ad arrivare a Bianca Atzei, Jonathan Kashanian e Gabriel Garko, ospite attesissimo. Le foto esclusive delle nozze saranno pubblicate dal settimanale Chi, nel numero il uscita il 22 maggio.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia matrimonio: le foto prima pubblicate poi rimosse

Durante la giornata di ieri, domenica 19 maggio, erano apparse molte foto sui social che hanno immortalato la gioia del matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Le immagini esclusive sono poi state rimosse, pensiamo per lo speciale che andrà in diretta su Real Time e che potremmo vedere a breve. Poche ore prima del sì, Eva Grimaldi ha voluto ringraziare la futura moglie con un posto molto commovente su Instagram: “Probabilmente a quest’ora il mondo dorme ancora, ed io vorrei fargli sentire ciò che ho nel cuore. Imma ti amo! Sei la persona che ho scelto, quella che, tra poche ore, sarà mia “Moglie”. E non mi importa se sarà dura, difficile, se dovremo combattere contro ignoranza e odio. Non mi importa perché, in fondo, come mi hai insegnato tu, l’Amore vincerà sempre su tutto. A tra poco, amore mio“. E che dire? L’amore trionfa su tutto e tutti!

Gabriel Garko, testimone e ospite atteso del matrimonio

Gabriel Garko è passato in poche ore dal red carpet del Festival di Cannes al matrimonio di Eva Grimaldi, sua storica compagna e con la quale oggi ha un meraviglioso rapporto di amicizia. Tanto che l’attrice l’ha voluto come suo testimone, in un giorno così importante. La notizia circolava già dallo scorso aprile, era stato il settimanale Chi a svelarlo: “Lui adora Imma“, aveva commentato la Grimaldi.