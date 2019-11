Gabriel Garko a Live senza la fede: bacio in bocca alla d’Urso

Perché Gabriel Garko e Barbara d’Urso si sono baciati a Live-Non è la d’Urso

Gabriel Garko è tornato in tv per promuovere il suo ultimo progetto: il libro intitolato Andata e ritorno. Un’opera dove il popolare attore si è raccontato a 360 gradi, tra la chiacchierata vita privata e la lunga carriera. Garko ha scelto Barbara d’Urso per parlare in anteprima del volume a Live-Non è la d’Urso. Nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 11 novembre Gabriel ha ripercorso con la conduttrice alcuni punti salienti della sua vita. Come la partecipazione al Festival di Sanremo 2016, che si è rivelata un successo ma che ha avuto dei risvolti drammatici come l’esplosione nella palazzina in cui alloggiava l’ex compagno di Eva Grimaldi. Tra ricordi e aneddoti, la d’Urso non ha potuto fare a meno di notare che il suo ospite non indossava la fede all’anulare sinistro. Il tanto discusso anello per il quale si è parlato addirittura di nozze segrete per il re delle fiction Mediaset.

Perché Gabriel Garko non indossava la fede a Live-Non è la d’Urso

“Stasera ho deciso di non metterla, sono un po’ arrabbiato”, ha confidato con il sorriso sulle labbra, visibilmente imbarazzato, Gabriel Garko. “A 47 anni devo ancora capire cos’è l’amore. Visto che si è in due non è sempre facile. E idealizzare un rapporto è la cosa più sbagliata da fare”, ha aggiunto l’attore. “Ma anche l’altra persona si è tolta la fede?”, ha chiesto ingenuamente Barbara d’Urso. “No, l’altra persona la indossa ancora”, ha ammesso ridendo Garko. Successivamente si è passato a parlare delle critiche sui presunti ritocchini di Gabriel e Barbarella ha voluto baciare il suo ospite per capire meglio la situazione. “Ti bacio per vedere se le tue labbra sono davvero rifatte come dicono”, ha premesso la conduttrice napoletana.

Barbara d’Urso assicura: “Gabriel Garko non è rifatto”

“Le labbra non sono rifatte! E neppure gli zigomi”, ha assicurato Barbara d’Urso dopo aver baciato Gabriel Garko. Quest’ultimo, dal canto suo, ha imparato a farsi scivolare addosso le numerose critiche emerse negli ultimi anni. “Non me ne può fregar di meno”, ha ribadito l’interprete.