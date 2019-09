Gabriel Garko, “sposato con un uomo?” L’attore rompe il silenzio e racconta la verità dopo gli spifferi del gossip trapelati nei giorni scorsi

Il settimanale Chi, nell’ultimo numero lanciato in edicola, ha sussurrato di possibili nozze segrete per Gabriel Garko. Lo spiffero ipotizzava che il matrimonio fosse addirittura già stato celebrato. Il gossip si è diffuso in fretta e furia sul web e in tanti si sono chiesti se la notizia fosse vera oppure no. Altra domanda gettonatissima è stata quella inerente a chi fosse stata, nel qual caso le nozze fossero avvenute, la persona che sarebbe stata al suo fianco. Per giorni Gabriel ha preferito non commentare la vicenda. Poche ore fa, invece, ha fatto chiarezza rispondendo su Instagram a un follower.

“Io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”. Gabriel Garko smentisce il matrimonio ‘segreto’

“Ti sei sposato con un uomo?” ha chiesto a bruciapelo un fan all’attore su Instagram. “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”, la risposta secca di Garko che dunque smentisce categoricamente di essere convolato a nozze. Stop quindi al gossip su un suo presunto matrimonio. La replica dell’attore è giunta dall’Egitto, luogo dove attualmente si trova con l’amico a Gabriele Rossi per partecipare al Gouna Film Festival.

I gossip su Gabriel Garko

Ad alimentare il gossip del suo presunto matrimonio è stata una paparazzata pubblicata dal settimanale Chi, che ha notato una curiosa fede al dito. Qualcuno ha scommesso che lo spiffero fosse vero, ricordando anche una sua intervista rilasciata in passato sempre al settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Sono fidanzato da un po’ di tempo – aveva raccontato lo scorso giugno Gabriel -. Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti.” Tuttavia il grande passo non si è ancora celebrato, nonostante la foto dell’anello e la voglia dell’attore di convolare a nozze.