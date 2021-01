Gabriel Garko in ospedale: come sta l’attore e cosa è successo

Una storia su Instagram ha subito preoccupato i fan, ma non ha rivelato molti dettagli sul motivo per cui si trova sul lettino di quello che sembra un pronto soccorso

Gabriel Garko è in ospedale. Non si sa molto su cosa sia accaduto all’attore, né lui ha aggiunto dei dettagli sull’accaduto. Tuttavia è stato lui stesso ad aggiornare i fan, pubblicando una storia su Instagram in cui è steso sul lettino di un ospedale. Non è ricoverato, probabilmente si trova in una camera del pronto soccorso o in medicheria. Con le informazioni disponibili al momento, è questa l’ipotesi più plausibile. Probabilmente Gabriel si è sentito poco bene, o ha avuto un abbassamento di pressione. Nulla di grave però, perché lui stesso ha detto di stare bene. Nella storia su Instagram, Garko è appunto steso su un lettino e con una flebo nel braccio.

Dell’accaduto ha raccontato solo questo: “Oggi flebo. Ma va tutto bene”. Nel parlare ai suoi fan è sembrato molto tranquillo e sereno, insomma pare stia realmente bene e che non sia successo nulla di particolarmente preoccupante. Ha anche fatto un occhiolino ai suoi follower prima di terminare il video, quindi insomma va davvero tutto bene. Forse interverrà sui social nelle prossime ore per spiegare meglio cosa gli è capitato. Per ora nulla ha detto lui e nulla è trapelato. Gabriel Garko si è sottoposto a una flebo in ospedale e questo è tutto ciò che si sa al momento. I fan possono comunque tirare un sospiro di sollievo sapendo che sta bene. Nonostante sia stato necessario andare in ospedale e sottoporsi a una flebo. Si rimetterà in poco tempo, si spera, e potrà spiegare il motivo per cui è stato necessario fare una flebo.

Gabriel Garko dopo il coming out al Grande Fratello Vip

Negli ultimi mesi Gabriel Garko è tornato alla ribalta grazie al Grande Fratello Vip 5, dove è stato anche ospite. Nella Casa c’è infatti la sua ex fidanzata Adua Del Vesco, che pian piano ha raccontato la sua storia – tornando a essere Rosalinda Cannavò – ed è venuto fuori che le storie con Garko e Massimiliano Morra erano finte. Erano solo “favole”, come le ha definite lei. Lo stesso Gabriel ha accettato di andare al GF Vip per liberare Adua di questo peso, confessando anche, ma senza dirlo apertamente, di essere gay. Una rivelazione che ha lasciato senza parole Manuela Arcuri, sua ex fidanzata. Un momento non facile da affrontare ma di grande liberazione per lui, che ha deciso di dare voce a Dario e di iniziare a vivere la sua vita alla luce del sole. Senza più finte coppie sulle copertine, ma con un compagno vero accanto.