Gabriel Garko fa sul serio con Gaetano: presentazioni in famiglia e nozze

È un periodo d’oro per Gabriel Garko. A due mesi dal coming out al Grande Fratello Vip l’attore vive una vita più serena e tranquilla. E soprattutto piena d’amore. Da qualche tempo Garko è felice accanto al nuovo fidanzato Gaetano. Una love story sbocciata da poco ma già piuttosto seria e importante. Tanto che la coppia è stata paparazzata da Diva e Donna a Roma con la madre di Garko.

Come spiffera la rivista Gabriel Garko ha recentemente presentato alla madre Isabella il nuovo compagno Gaetano. Presentazioni che sono andate a gonfie vele: la donna ha subito instaurato un bel legame con il ragazzo, 23 anni più giovane dell’interprete di tante fiction Mediaset. I genitori di Garko hanno sempre saputo tutto della vita privata del figlio e non hanno mai avuto preconcetti e pregiudizi nei suoi confronti.

Gabriel Garko, la madre Isabella e Gaetano hanno trascorso un pomeriggio romano insieme. Prima si sono concessi un gustoso pranzo, poi hanno fatto tappa in un bar della Capitale. Tutti rigorosamente muniti di mascherina, per una giornata all’insegna sì della spensieratezza ma anche della sicurezza.

Stando a quanto si legge su Diva e Donna la liaison tra Gabriel Garko e Gaetano è piuttosto seria tanto che si parla già di matrimonio tra i due. Sarebbe l’ennesimo colpo di scena nella vita privata di Garko che, fino ad oggi, non è mai convolato a nozze.

Chi è Gaetano

Gaetano è napoletano, ha 23 anni e lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. Il ragazzo vive in Brianza: quella con Garko è dunque una relazione a distanza. Gabriel – vero nome Dario Oliviero – vive a Zagarolo, nella provincia romana.

Prima di conoscere Gaetano grazie ad amici in comune Garko ha avuto altre storie d’amore importanti. Per undici anni ha amato Riccardo, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Per tre anni, invece, è stato legato all’attore e ballerino Gabriele Rossi.

Oggi Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono ottimi amici. Mentre Garko è innamorato di Gaetano, Rossi – concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip – sta vivendo una bella storia d’amore con Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor.