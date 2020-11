Gabriele Rossi racconta la storia con Gabriel Garko: “Ero il suo amante”

A Live-Non è la d’Urso Gabriele Rossi ha parlato per la prima volta della sua relazione con Gabriel Garko. Una relazione assai chiacchierata ma oggi definitivamente conclusa. I due sono però rimasti amici e si sentono quotidianamente al telefono.

Nel salotto di Barbara d’Urso Gabriele Rossi, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha ricordato il primo incontro con il collega, avvenuto circa dieci anni fa sul set di una fiction Mediaset. Un colpo di fulmine per entrambi tanto che Rossi e Garko sono diventati ben presto amanti.

Una storia d’amore clandestina, visto che Gabriel Garko all’epoca era impegnato con un’altra persona (ufficialmente con Eva Grimaldi, in realtà era legato a un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo). Dopo la rottura i due attori si sono persi di vista per poi ritrovarsi e amarsi alla luce del sole.

Sempre con la giusta discrezione, visto che Gabriel e Gabriele hanno fatto coming out solo di recente. Anche se Rossi ha precisato di non aver mai nascosto la propria omosessualità come fatto invece da Garko per preservare la sua carriera nel mondo della tv e del cinema:

“Dopo dieci anni da quella relazione siamo stati ufficialmente insieme nel 2017 ci siamo rivisti ed abbiamo provato a stare insieme da fidanzati. La mia richiesta a Gabriel è stata che non avrei mai fatto passi indietro e che avrei voluto vivere liberamente con i miei amici. Così abbiamo trovato un compromesso per poter vivere ‘liberamente’ i nostri amici senza bugie”

Gabriele Rossi ha confidato che quello con Gabriel Garko è stato un amore grande, vero e profondo. Ma i troppi litigi li hanno allontanati e restare amici non è stato facile. A volere fortemente un’amicizia è stato proprio Rossi, anche se è stato piuttosto faticoso. Ma Gabriele ha capito di non poter fare a meno di Gabriel, che reputa una persona fondamentale nella sua vita.

E in virtù dell’amicizia che li lega oggi Gabriel Garko ha voluto mandare un video messaggio a Live-Non è la d’Urso a Gabriele Rossi. Il 48enne ha dichiarato chiaramente: “ Io sono sicuro che se avessi bisogno di lui alle quattro di mattina potrei chiamarlo e lui può fare lo stesso con me”.

Gabriel Garko oggi è fidanzato con Gaetano

Mentre con Gabriele Rossi è rimasta una bella amicizia, oggi il cuore di Gabriel Garko batte per Gaetano, estraneo al mondo dello showbiz. Gaetano è napoletano, ha 23 anni e lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. Il ragazzo vive in Brianza: quella con Garko è dunque una relazione a distanza. Gabriel – vero nome Dario Oliviero – vive a Zagarolo, nella provincia romana.