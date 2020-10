Gabriel Garko non si nasconde più: il nuovo fidanzato è Gaetano

By

Gabriel Garko ricomincia da Gaetano. Dopo il coming out al Grande Fratello Vip e Verissimo, l’attore è uscito allo scoperto col nuovo fidanzato. Il 47enne ne aveva già parlato nell’intervista con Silvia Toffanin ma ora è stato paparazzato dal settimanale Chi. Garko e Gaetano sono stati beccati dai fotografi durante un’uscita romana con Eva Grimaldi e Imma Battaglia, le amiche del cuore di Gabriel. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Gaetano è napoletano, ha 23 anni e lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. Il ragazzo vive in Brianza: quella con Garko è dunque una relazione a distanza. Gabriel – vero nome Dario Oliviero – vive a Zagarolo, nella provincia romana, ma negli ultimi giorni risiede nello stesso residence di Eva e Imma. Le due stanno infatti aspettando che i lavori della loro nuova casa finiscano.

Gabriel Garko è fidanzato con Gaetano, un ragazzo napoletano

Gabriel Garko e Gaetano si frequentano da qualche mese e sono già inseparabili. Il ragazzo ha accompagnato l’attore anche a Verissimo, dove è rimasto silenziosamente dietro le quinte. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin Garko ha parlato per la prima volta di questa nuova love story. “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”, ha fatto sapere l’ex star di tante fiction Mediaset. In passato Garko ha amato per ben tre anni il collega Gabriele Rossi, conosciuto al grande pubblico grazie alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Un amore riservato, vissuto lontano dal clamore mediatico. Oggi i due hanno mantenuto un buon rapporto d’amicizia. La storia però più lunga è durata undici anni ed è stata con Riccardo, un ragazzo estraneo al mondo dello showbiz. Fake, invece, i rapporti con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco.

Gabriel Garko: i progetti dell’attore dopo il coming out

Finalmente libero da bugie e segreti, Gabriel Garko è concentrato sulla sua nuova relazione ma pure sul lavoro. Come riporta Chi, l’interprete sta valutando in questo periodo dei copioni. Il diretto interessato sogna la regia: ha già scritto alcune sceneggiature ed è pronto a fare il salto di qualità.