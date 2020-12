Manuela Arcuri a Garko: “Io usata, ho avuto dubbi”. La reazione di Gabriel

L’attrice ha cercato di fare chiarezza sulla storia avuta con il divo dopo che quest’ultimo ha fatto coming out, dicendo di essere gay da parecchi anni: come è andato l’incontro/scontro tra i due ex a Live-Non è la d’Urso

Una storia di grande passione, la relazione è durata cinque o sei mesi: Manuela Arcuri si è confessata a Live – Non è la d’Urso, raccontando il rapporto sentimentale vissuto con Gabriel Garko nel 2009. Faccenda vecchia, sepolta? Si. Poi, però, pochi mesi fa, quando il divo ha fatto coming out in mondovisione – prima al Grande Fratello Vip e poi a Verissimo-, tutto è stato rimesso in discussione. Infatti, adesso, la giunonica e sempreverde attrice di Latina si è chiesta che cosa c’è stato realmente tra loro, con il dubbio di essere stata “usata”. Nel talk di Canale 5 ha prima sostenuto una chiacchierata con Barbara d’Urso, poi ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Garko.

“Io non l’ho mai saputo da lui, forse si vergognava, forse non voleva dirlo proprio a me per non deludermi. Non ho saputo nulla, conoscevo solo le voci ma credevo alla sua parola”. Così la Arcuri a Live. Quindi ha aggiunto: “Ora mi viene il dubbio di essere stata usata perché c’è una differenza tra me e le altre. Lui con loro ha detto che le storie erano studiate a tavolino, con me no.” Incalzata dalla d’Urso, Manuela ha inoltre affermato che con Garko c’è stato tutto quel che c’è solitamente in un legame: affetto e rapporti intimi.

A questo punto ha fatto il suo ingresso nel salotto televisivo Gabriel che ha confermato che con Manuela la storia è stata vera: “Poi ho avuto una lotta interna mia, ma questo è un altro discorso. Quando stavo con lei, stavo con lei. Non avevo assolutamente un compagno come è stato detto”. Garko ha inoltre detto che all’epoca era “nauseato” dal fatto di finire sempre sui giornali e che voleva preservare in ogni modo la sua privacy. “L’unica storia vera che hai avuto volevi tenerla nascosta? Mi sembra una follia”, ha chiosato Manuela tra il serio e il faceto, lasciando di sasso l’ex.

L’attore, durante la chiacchierata, ha anche rivelato di aver contratto il coronavirus, cosa mai dichiarata pubblicamente prima dell’ospitata a Live – Non è la d’Urso. L’interprete piemontese ha aggiunto che comunque ha avuto pochi sintomi e che ora si è immunizzato. Infine Manuela, rivolgendosi all’ex, ha confidato di aver parecchio dubitato del suo amore e di esserci rimasta male dopo che ha ammesso di essere gay. Gabriel ha provveduto a rassicurarla su ciò che ci fu in quel lontano 2009, dicendole che i sentimenti e la passione vissuta erano sinceri. E chiarimento fu!