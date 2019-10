Gabriel Garko e Gabriele Rossi, parla Eva: “Bisogna avere rispetto”

Eva Grimaldi a Storie Italiane parla dei gossip su Gabriel Garko e Gabriele Rossi

Continua a far chiacchierare l’amicizia tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Complice l’intervista del primo a Domenica In l’argomento è tornato di nuovo alla ribalta. Ed Eleonora Daniele ne ha voluto parlare con Eva Grimaldi al suo Storie Italiane. L’attrice e attuale concorrente di Tale e Quale Show ha preso le difese del suo ex fidanzato nonché testimone di nozze. I due, che si sono amati per un lungo periodo nei primi anni Duemila, sono molto legati e oggi hanno un rapporto da fratello e sorella. Eva conosce bene anche Rossi, che è diventato per Garko un amico speciale e insostituibile, con il quale trascorrere ogni momento libero.

Le parole di Eva Grimaldi su Gabriel Garko e Gabriele Rossi

“Gabriel Garko ha trovato un amico speciale…”, ha sottolineato Eleonora Daniele a Storie Italiane. “Tutti nella vita abbiamo un amico speciale”, ha replicato Eva Grimaldi nel salotto di Rai Uno. “Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Per me è come un fratello e in questo periodo lo vedo molto felice, è bello come il sole”, ha puntualizzato la moglie di Imma Battaglia. “Non potrei mai tradire la sua amicizia”, ha aggiunto Eva, che di recente ha pianto nel programma di Mara Venier. E a proposito di Imma, a detta della Grimaldi è stata la Battaglia a farla riavvicinare a Gabriel Garko.

Eva Grimaldi e Gabriel Garko: di nuovo vicini grazie a Imma

“Imma mi ha fatto riabbracciare Gabriel e tante altre persone nella mia vita. Ma soprattutto mi ha fatto riabbracciare me stessa, è riuscita a farmi diventare più sicura”, ha ammesso Eva Grimaldi a Storie Italiane.