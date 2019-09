Eva Grimaldi piange a Domenica In: ecco cosa è successo

Eva Grimaldi piange a Domenica In durante l’intervista con Mara Venier

Momento di commozione a Domenica In per Eva Grimaldi. L’attrice è scoppiata a piangere durante l’intervista con Mara Venier. La concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show si è commossa nel rivedere alcune immagini degli inizi della sua carriera. Una carriera costellata di grandi successi ma iniziata con fatica, tra mille difficoltà. La Grimaldi è scoppiata a piangere ripensando alla sua infanzia, alla povertà della sua famiglia e come è riuscita a diventare qualcuno con forza, coraggio e determinazione. Eva – il cui vero nome è Milva – è diventata una certezza nel mondo dello showbiz italiano nonostante i tanti problemi che l’hanno afflitta per anni, come la dislessia e le balbuzie.

Eva Grimaldi: “Facevo la benzinaia, ero dislessica e balbuziente”

“Mi viene da piangere ripensando a quanto ho sudato, ho lavorato per arrivare dove sono ora. Ho avuto un’infanzia felice anche se povera ma la mia famiglia mi ha insegnato i valori più importanti della vita”, ha confidato tra le lacrime Eva Grimaldi a Domenica In. “Sono un’autodidatta, facevo la benzinaia. Ero dislessica e balbuziente, sono stata bocciata tante volte, pure in terza elementare. Frequentavo una classe differenziata”, ha ricordato la 58enne.

Eva Grimaldi e il grande amore per la moglie Imma Battaglia

In studio Eva Grimaldi è stata poi raggiunta dalla moglie Imma Battaglia, sposata lo scorso maggio. “Imma è una persona speciale, è l’amore della mia vita. Non ho mai amato nessuno come lei. Poi adoro la sua famiglia, ho un bellissimo rapporto con mia suocera. Giochiamo sempre a burraco”, ha confessato l’attrice.