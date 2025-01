Gabriel Garko al GF? “Offerto maxi cachet”, la (giusta) replica di lui

Gabriel Garko nuovo concorrente al Grande Fratello? Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, il noto attore sarebbe stato corteggiato fortemente da Alfonso Signorini e il resto della produzione per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Una proposta particolarmente strategica, considerando la presenza della sua ex compagna, Eva Grimaldi, con cui ha convissuto per ben otto anni. Nonostante il forte legame che li ha uniti anche dopo la separazione, sembra che di recente ci sia stato un raffreddamento nei rapporti. Durante il reality, infatti, Eva avrebbe rivelato che Gabriel non risponde più alle sue chiamate. Dunque, un’eventuale partecipazione di Garko potrebbe trasformarsi nell’occasione perfetta per un confronto faccia a faccia tra di loro.

Peccato che, nonostante le offerte stellari, Gabriel Garko avrebbe deciso di declinare la proposta di Alfonso Signorini. A quanto pare, l’attore avrebbe cambiato idea a seguito dei recenti e controversi avvenimenti che hanno sconvolto la Casa più spiata d’Italia. “Nonostante gli abbiano offerto cachet da capogiro, soprattutto dopo gli ultimi eventi accaduti nella Casa del Grande Fratello, lui ha naturalmente detto di no”, ha scritto Deianira Marzano sulle sue storie Instagram.

Probabilmente, Garko ha preferito restare comodamente a casa sua dopo aver assistito alla scioccante lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Pochi giorni fa, l’influencer brasiliana ha perso il controllo dopo una serie di provocazioni da parte della cantante, arrivando a lanciare un bollitore e dell’acqua contro la coinquilina. Le due, già da tempo ai ferri corti, sono esplose durante una cena che ha avuto un inizio apparentemente banale: Helena si era rifiutata di passare il pane all’ex membro dei Gazosa.

Da quel momento, la situazione è degenerata. Jessica ha reagito insultando pesantemente Helena, definendola un’”imbecille” e attaccandola sul fatto che non sapesse nemmeno come fosse fatto il pane. Dopo averle intimato di smetterla, l’ex naufraga si è alzata di scatto, ha afferrato un bollitore e lo ha scagliato verso la Morlacchi. Per fortuna, Maxime Mbanda e Javier Martinez sono intervenuti in tempo, evitando che qualcuno venisse colpito. “Pu**ana”, le ha infine urlato la Prestes, prima di essere allontanata dagli altri concorrenti e isolata in una suite privata.

La scena ha suscitato indignazione sia fuori che dentro la Casa. Concorrenti come Stefania Orlando ed Eva Grimaldi hanno espresso il loro imbarazzo per essere state, seppur indirettamente, coinvolte in un episodio così spiacevole, arrivando a minacciare di abbandonare il reality. Un sentimento condiviso, a quanto pare, anche da Gabriel Garko, che avrebbe scelto di rinunciare persino a un cachet da capogiro pur di non prendere parte come concorrente a quest’edizione del Grande Fratello.