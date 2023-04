Ilary Blasi ancora al centro delle indiscrezioni dopo la rottura ufficializzata lo scorso anno con Francesco Totti. Questa volta, la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2023 è protagonista di una segnalazione arrivata attraverso i social network a Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima non ha perso tempo e ha condiviso il messaggio in questione commentando: “La saga degli orologi in casa Blasi continua”. Questo perché pare che Ilary abbia subito un furto nella stanza dell’hotel in cui starebbe soggiornando in questi giorni.

Tale indiscrezione va comunque presa con le pinze, visto che non è arrivata né una conferma né una smentita dalla diretta interessata, per il momento. Un utente su Instagram ha scritto a Selvaggia Lucarelli il rumor raccontando di essere una dipendente di un hotel in cui la Blasi sarebbe spesso ospite. Precisamente due giorni a settimana, la conduttrice de L’Isola dei Famosi alloggerebbe in questa struttura. Pare che dopo il servizio del pranzo in questo hotel abbia iniziato a circolare una notizia.

La polizia sarebbe arrivata in hotel per via di un furto effettuato in una camera. Ed ecco che, con questa segnalazione, l’utente su Instagram fa sapere:

“In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei eri a Cologno per girare L’Isola dei famosi”

Sarà accaduto davvero questo furto nella stanza d’hotel di Ilary Blasi? Chi ha lanciato questa indiscrezione rivela di non avere idea se effettivamente alla conduttrice sia stato sottratto l’orologio e se lei l’abbia dimenticato da qualche parte. La segnalazione termina così: “Ho riso molto pensando che il karma non perdona”.

Tale affermazione deriva dalle numerose notizie trapelate la scorsa estate sugli orologi che Ilary Blasi avrebbe sottratto a Totti dopo la loro rottura definitiva. Infatti, ancora oggi si continua a fare ironia sui Rolex che il Pupone ha perduto dopo la fine del suo matrimonio con la mamma dei suoi tre figli.

A ironizzare su questo dettaglio, in questi mesi, è stato Striscia la Notizia. Proprio a inizio settimana, Blasi è tornata al centro di un servizio girato dal tg satirico. La conduttrice è stata raggiunta da Valerio Staffelli che le ha consegnato un bel Tapiro d’oro. Questa volta, Ilary ha dovuto rispondere ad alcune domande legate alle frecciate ironiche lanciate sul suo divorzio con Totti in diretta TV durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023.