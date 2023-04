Striscia, Tapiro a Ilary Blasi: Staffelli la stuzzica su Totti e Bastian

La gaffe che lunedì scorso Ilary Blasi ha commesso durante la prima puntata dell’Isola dei famosi 2023 non è certo sfuggita a Striscia la notizia. Nelle scorse ore la celebre trasmissione satirica ha così raggiunto la conduttrice per consegnarle un meritato Tapiro d’oro, permettendole dunque di arrivare quota 8 (!) in carriera.

Cos’ha detto Ilary Blasi per accaparrarsi l’ennesimo tapiro? Lo scivolone è diventato subito virale! A fine puntata Ilary Blasi ha pronunciato la frase “A me i normodotati non piacciono”, quando avrebbe in realtà dovuto dire “i normotipo”. Le parole a tinte hot della presentatrice sono state riprese da decine pagine di meme online, diventando così uno dei momenti più commentati della puntata inaugurale di questa edizione del reality show.

Ilary Blasi l’ha buttata sul ridere con Staffelli, ricevendo di buon grado il Tapiro e aggiungendo: “Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?”. L’occasione, ovviamente, era fin troppo ghiotta per l’inviato di Striscia la notizia, che ha colto la palla al balzo anche per stuzziccare un po’ Ilary Blasi rispetto alla sua vita sentimentale. Com’è ormai arcinoto, infatti, è attualmente in corso lo scontro in tribunale con l’ex marito Francesco Totti, al quale è riuscita a strappare l’enorme villa all’Eur dopo la prima sentenza dei giudici. Nel frattempo, Ilary Blasi ha ritrovato l’amore al fianco dell’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Quando Staffelli le ha chiesto se avesse per davvero cambiato le serrature della casa all’Eur per non fare entrare l’ex, Ilary Blasi si è limitata a rispondere con grande classe: “Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta”. Per quanto riguarda Muller, invece, l’inviato di Striscia la notizia era curioso di sapere in quale lingua comunicasse con la compagna, che a volte tentenna anche con lo stesso italiano (anche se forse è tutta scena da personaggio): Ilary Blasi ha quindi ammesso di non parlare una parola di tedesco, e che il suo inglese per ora è “maccheronico”. Viene da pensare che con il passare dei mesi al fianco di Bastian le cose cambieranno.

Il primo round del processo vinto da Ilary Blasi: la posta in gioco

Nei giorni scorsi è stata battuta un’importante news. Il tribunale ha infatti concesso alla Blasi il primo round del processo contro l’ex marito. A Ilary sono dunque andate la casa all’Eur e la custodia dei figli. Totti, ad ogni modo, potrà vedere Chanel e Cristian quando vorrà, mentre dovrà attenersi ad un calendario per incontrare Isobel. “Er Pupone”, inoltre, dovrà pagare alla moglie un assegno mensile di 12.500 euro di mantenimento.