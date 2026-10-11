Fuori da Amici, parlano Veronica Peparini ed Emanuel Lo: retroscena sull’addio e rapporti con Maria De Filippi

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Il popolare talent show di Canale 5 aprirà i battenti domenica 11 ottobre. Il cast dei professori è stato in parte rivoluzionato. Metà degli insegnanti della scorsa edizione sono stati confermati, l’altra metà no. Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini torneranno a far crescere le nuove leve. Anna Pettinelli, Veronica Peparini ed Emanuel Lo no. Al loro posto sono stati arruolati Ambra Angiolini, Samurai Jay e Amadeus. Quest’ultimo dal ruolo di giudice della fase Serale è stato promosso a prof. Nelle scorse ore, Emanuel Lo e Peparini hanno rotto il silenzio sulla loro uscita dalla trasmissione.

Veronica Peparini ed Emanuel Lo fuori da Amici: silenzio rotto

I due coreografi, attraverso i propri profili Instagram, hanno commentato la fine della loro avventura nel programma. “Il mio in bocca al lupo speciale oggi va ad Amici, dove ho trascorso 13 anni, anche se non consecutivi. In tutto questo tempo, per come sono fatta, mi sono affezionata a tante persone che ormai sento come una famiglia. Ed è proprio per questo che, quando non vivi la quotidianità, si crea mancanza”, ha esordito Veronica Peparini.

“Avrei tantissime persone da ringraziare, a partire da Maria Sabina, Paola, Nazarena e molte altre. Un pensiero speciale va anche ad alcuni professionisti che sono stati anche miei allievi e con i quali sono cresciuta, sia artisticamente sia umanamente. In ogni caso, ci vedremo sempre, perché certi legami restano”, ha concluso l’ex prof.

Peparini non ha chiarito se la sua uscita dal talent show sia stata una sua scelta oppure se sia stata una decisione della produzione di Amici. In ogni caso l’addio, a giudicare dalle sue parole, è avvenuto in modo pacifico e sereno. Lo stesso discorso vale per Emanuel Lo. “Domani riparte Amici. Quest’anno non ricoprirò il ruolo di professore, ma felice e grato del viaggio fatto insieme in questi anni. Mando un in bocca al lupo a Maria e a tutta la grande famiglia di Amici”, ha scritto il compagno di Giorgia. Come Peparini, solo parole di stima e nessuna polemica. Da segnalare che anche Lo non ha spiegato se la conclusione del suo percorso nel talent sia dipesa da lui o da scelte del programma.

L’addio di Anna Pettinelli: ottimi rapporti con Maria De Filippi

Anna Pettinelli, invece, si era già pronunciata settimane fa, lasciando intendere che sia stata lei a scegliere di lasciare Amici per una nuova avventura televisiva. Ha detto di sì a Carlo Conti, diventando una concorrente di Tale e Quale Show. In una recente intervista, la speaker radiofonica ha raccontato di essere ancora oggi in ottimi rapporti con Maria De Filippi.