Anna Pettinelli, silenzio rotto sull’addio ad Amici: “Chi ha deciso e i rapporti oggi con Maria De Filippi”

Quest’estate ha cominciato a circolare l’indiscrezione sull’addio ad Amici di Maria De Filippi di Anna Pettinelli, che era entrata nel talent show di Canale 5 nel 2019, in qualità di professoressa di canto. La voce ha trovato conferma quando Carlo Conti ha annunciato il cast dei concorrenti dell’edizione 2026 di Tale e Quale Show (Rai 1), svelando anche il nome della speaker radiofonica. Si è così compreso che la 69enne livornese, certamente, non sarebbe più stata una delle insegnanti della popolare scuola di canto e danza. Nelle scorse ore, Pettinelli, raggiunta dai microfoni di SuperGuidaTv, ha parlato per la prima volta della fine del suo percorso ad Amici, rivelando anche in che rapporti è rimasta con Maria De Filippi.

Amici, Anna Pettinelli parla della fine del percorso ad Amici di Maria De Filippi

Pettinelli ha subito sottolineato che l’addio ad Amici non ha in alcun modo compromesso i rapporti con De Filippi. “Sono in ottimi rapporti con Maria e naturalmente ho la sua benedizione. Mi ha detto: ‘Anna, vuoi fare questa cosa? Falla!’”, ha confidato la speaker radiofonica. Dalle sue parole sembra emergere che la decisione di salutare il talent show di Canale 5 sia dipesa da lei stessa. Dunque non sarebbe rimasta appiedata da Amici per poi accettare la proposta della Rai. Sarebbe avvenuto il contrario. Avrebbe ricevuto l’offerta da Tale e Quale Show, ne avrebbe discusso con Maria, e poi avrebbe preso la decisione di mettersi in gioco nel programma delle imitazioni.

Pettinelli: “Tra i prof solo Alessandra Celentano mi ha fatto l’in bocca al lupo”

Un altro retroscena del suo passaggio da Amici a Tale e Quale Show riguarda chi dei suoi ex colleghi le ha augurato l’in bocca al lupo per la nuova esperienza. Al momento si sarebbe fatta viva solamente Alessandra Celentano: “Lei è l’unica che mi ha detto qualcosa. Mi ha fatto l’in bocca al lupo“.

Spazio poi ai propositi su come ha intenzione di affrontare il programma condotto da Carlo Conti: la speranza è di imitare cantanti finora mai considerati da Tale e Quale Show. Un’idea originale, ma che non sarà facile mettere in pratica visto che la trasmissione va in onda da molti anni e di artisti ‘intonsi’ ne sono rimasti ben pochi.

Quando le è stato domandato se teme il giudizio dei giudici, tra cui ci sarà ancora una volta Cristiano Malgioglio con il quale ha avuto qualche attrito in passato, è arrivata la seguente risposta: “Certe critiche saranno sicuramente logiche. Sulle critiche illogiche sentiranno la mia voce. La mia personalità non la posso schiacciare. So che per le vecchie ruggini avrò un Cristiano Malgioglio un po’ più piccato e piccante degli altri, ma sono pronta“.