Anna Pettinelli fuori da Amici di Maria De Filippi, colpo di scena tra i prof: motivi e retroscena sull’addio

Colpo di scena per quanto riguarda il cast dei professori di Amici di Maria De Filippi. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Chi Magazine, Anna Pettinelli, nella prossima stagione del popolare programma di Canale 5, non vestirà più i panni dell’insegnante di musica. La speaker radiofonica era sbarcata nella trasmissione nel 2019 e, dopo una breve pausa, era tornata nel 2023. Lo scorso anno ha guidato una delle tre squadre previste dal format insieme al coreografo Emanuel Lo, dando vita, nella fase Serale, a simpatici e spigolosi botta e risposta con il giudice Gigi D’Alessio. Ma perché Pettinelli non farà più parte di Amici?

Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi: trattativa con Tale e Quale Show

Sempre il giornalista Candela ha rivelato che molto probabilmente entrerà a far parte della rosa dei concorrenti di Tale e Quale Show, lo storico talent di Rai 1 che, nella prossima stagione in partenza a settembre, non sarà più trasmesso al venerdì sera, bensì al mercoledì. Non è stato chiarito se sia stata Pettinelli a lasciare Amici per tentare una nuova avventura professionale oppure se sia accaduto il contrario. Se è cioè stata la produzione di Amici a comunicarle la volontà di dare spazio a un nuovo coach con la conseguenza logica che Pettinelli si è guardata attorno per valutare altre sfide lavorative.

Non è nemmeno stato fatto il nome di chi dovrebbe subentrare al suo posto. Maria De Filippi ha comunque a disposizione tempo per trovare un sostituto o una sostituta. La fase pomeridiana di Amici comincerà, come di consueto, tra settembre e ottobre. Tale e Quale Show, salvo cambi di programma dell’ultima ora, dovrebbe invece aprire i battenti il 23 settembre.

Anna Pettinelli da giudicante e giudicata?

Carlo Conti ha rivoluzionato la giuria: dei tre giudici dello scorso anno è rimasto solamente Cristiano Malgioglio. Fuori Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, i cui posti saranno occupati da Elettra Miura Lamborghini e Alessandro Siani. Il quarto giudice sarà proposto di nuovo a rotazione. Significa che cambierà di puntata in puntata. Non resta ora che conoscere il cast. Anna Pettinelli dovrebbe far parte dei giochi. Sempre ammesso e non concesso che il suo nome venga ufficializzato, sarà curioso vederla dall’altra parte della barricata: da giudicante a giudicata.