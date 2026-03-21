Amici 25 anticipazioni, spoiler sul terzo eliminato (ecco il nome) e lite tra Gigi D’Alessio e Pettinelli

Tutto pronto per l’inizio della fase Serale di Amici di Maria De Filippi 25. La prima puntata sarà mandata in onda sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5. Come sempre, l’appuntamento non è in diretta; è stato registrato lo scorso giovedì. Dalle anticipazioni è emerso che sono stati eliminati due allievi, vale a dire Opi e Michele. Inoltre è trapelato che al ballottaggio finale, che ha decretato la terza eliminazione, sono finiti i ballerini Antonio ed Emiliano. L’esperto di gossip Amedeo Venza, nelle scorse ore, ha rivelato chi tra i due danzatori avrebbe perso, ossia chi è stato costretto a lasciare la scuola.

Amici 25 anticipazioni, spoiler sull’eliminazione del ballottaggio tra Antonio e Emiliano

Secondo Venza, ad avere avuto la peggio sarebbe stato Antonio che sarebbe quindi stato eliminato. Quel che è certo è che al ballottaggio finale si è ritrovato a sfidarsi con il già citato Emiliano e con Nicola. Il primo a salvarsi è stato quest’ultimo. Poi Emiliano sarebbe riuscito a spuntarla, garantendosi la continuazione del suo percorso nel popolare talent show.

Lorella Cuccarini in lacrime e la lite tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli

Per quel che invece riguarda l’eliminazione di Michele, da segnalare che Lorella Cuccarini si è messa a piangere quando c’è stato il verdetto sul giovane. Altra curiosità emersa dalle anticipazioni è uno scambio di battute ruvido tra il nuovo giudice Gigi D’Alessio e la prof Anna Pettinelli. Mentre stavano discutendo sull’intonazione di Lorenzo, il cantante campano a un certo punto si è così rivolto alla speaker radiofonica: “Tu i dischi li metti, io li faccio”. Una frecciatone avvelenatissima.

La giuria a 4 e il gioco di Alessandro Cattelan

Maria De Filippi ha aumentato i componenti della giuria. Da tre si è passati a quattro. A valutare i ragazzi sono Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Nel cast fisso è stato introdotto anche Alessandro Cattelan. Al conduttore è stato affidato un nuovo gioco dove i professori e i giudici, a coppie, devono indovinare alcune password. Chi perde deve pagare pegno. Questa novità va a sostituire i guanti di sfida tra i professori.