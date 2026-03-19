Amici Serale, colpo di scena: ufficializzato Amadeus in giuria, fuori Cattelan

Maria De Filippi si è divertita un mondo in questi giorni a seminare indizi sulla giuria del Serale di Amici 25. E se la sarà spassata ancora di più quando ha visto che il suo tentativo di depistaggio è andato a buon fine. Tutti hanno creduto che i quattro giudici scelti fossero Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Alessandro Cattelan. E invece quest’ultimo non farà parte di coloro che valuteranno i ragazzi. Il quarto giudice è infatti Amadeus. Il conduttore ravennate è stato ufficializzato nel pomeriggio di giovedì 19 marzo, a ridosso della registrazione della prima puntata dell’ultima fase del talent show in onda su Canale 5.

Giudici di Amici 25: il quarto giudice è Amadeus

Tutte le testate davano Amadeus fuori dai giochi. E invece l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo è stato confermato. In un video apparso sui profili social di Amici lo si vede spiegare che l’indizio relativo a SpongeBob divulgato dal programma nei giorni scorsi era ricollegabile a lui, in quanto suo figlio José ha un portafortuna del cartone animato. La domanda ora è: ma che cosa farà Alessandro Cattelan?

Cosa farà Alessandro Cattelan? Le ipotesi

Il 45enne piemontese, nella giornata di ieri, ha postato un video dagli studi di Amici in cui rivelava tre dei quattro giurati, ossia D’Amario, Malgioglio e D’Alessio, assicurando che lui non era il quarto giudice ma che sarebbe comunque stato protagonista nel talent. Tutti hanno pensato che fosse una battuta, dando per scontato che fosse lui la quarta figura scelta da Maria De Filippi. E invece non stava mentendo. A breve si scoprirà il ruolo che ricoprirà.

Diverse le opzioni: potrebbe condurre il programma in tandem con “Queen Mary” oppure potrebbe avere un ruolo di supervisor o essere l’ago della bilancia laddove i quattro giudici si ritrovassero a votare due in un modo, due in un altro. Che verrà impiegato per tutto il Serale e non solo nella puntata d’esordio sembra essere certo anche perché, nelle scorse ore, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che l’ex volto di X Factor sarà appunto un volto del Serale del talent, anche se poi ha sottolineato che per lui non sono previsti altri progetti a Mediaset, per il momento.