Amici 25 Serale, clamoroso gesto di De Filippi al concerto di D’Alessio: così spiazza tutti

Ora è davvero ufficiale: Gigi D’Alessio è un giudice del Serale di Amici 25! A ufficializzare la presenza del noto cantante napoletano è stata proprio Maria De Filippi, in persona. Inaspettatamente, la conduttrice è salita sul palco del Palazzo dello sport di Roma, durante un concerto dell’artista, spiazzando tutti. Infatti, la regina degli ascolti della TV italiana non è solita compiere questo tipo di gesti pubblici.

Eppure questa volta ‘Queen Mary’ ha voluto sorprendere tutti e dare molta importanza alla presenza di D’Alessio come giudice del Serale. Non ha mai fatto un gesto simile per ufficializzare le giurie del suo talent show. Il video sta facendo il giro dei social e vede Maria salire sul palco affermando: “Sono venuta a portarti una cosa”. A questo punto, la conduttrice ha chiesto di potersi sedere su un gradino, con in mano la maglia del Serale.

“Sarai un giudice del Serale di Amici”, ha affermato con fermezza De Filippi. Ed ecco che gli spettatori presenti al concerto hanno reagito benissimo, applaudendo e urlando per la felicità. “Ah, non allievo?”, ha chiesto ironicamente Gigi. “No, ma giudice sì”, ha replicato prontamente Maria, ufficializzando questa grande novità del Serale, che non è l’unica.

Non saranno tre i volti noti a comporre la giuria del talent show di Canale 5. Nelle scorse ore, sono stati resi finalmente noti i nomi dei giudici, che in tutto saranno quattro. Il programma ha prima deciso di coinvolgere il pubblico fornendogli una serie di indizi, usando i propri profili social ufficiali, legati appunto alle identità dei giudici. Molti hanno indovinato e le varie indiscrezioni avevano permesso di farsi un’idea.

Ebbene comporranno la giuria del Serale Gigi D’Alessio, Alessandro Cattelan, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Mentre i primi due rappresentano una novità per il programma, gli altri due sono ormai dei veterani. In particolare, ormai da qualche anno, Malgioglio è seduto sulla poltrona rossa per esprimere i suoi giudizi sugli allievi del programma. Dalla passata edizione, anche la D’Amario ha iniziato a vestire questi panni.

Ora al pubblico toccherà scoprire come Cattelan e D’Alessio riusciranno a portare avanti il loro compito e se verranno apprezzati dai telespettatori in questo importante ruolo. Va ricordato, infatti, che i giudizi e i voti dei giudici sono fondamentali nel corso delle puntate, visto che sono loro a decidere chi andrà avanti e chi sarà eliminato.