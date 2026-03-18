Alessandro Cattelan sbarca ad Amici, ma Pier Silvio Berlusconi lo gela: il commento chirurgico

Indiscrezioni confermate: Alessandro Cattelan è uno dei nuovi giudici della fase Serale di Amici di Maria De Filippi. La conferma definitiva l’ha data lo stesso conduttore con un simpatico video postato sui social e realizzato negli studi del popolare talent show di Canale 5. Gli altri componenti della giuria sono Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Manco il tempo di festeggiare che per Cattelan è arrivata una doccia fredda. Pier Silvio Berlusconi, che nelle scorse ore ha parlato alla stampa in un incontro con i giornalisti a Cologno Monzese, ha dichiarato in modo perentorio e senza lasciare spazio ad alcun dubbio che per l’ex guida di X Factor non ci sono altri progetti in vista sulle reti Mediaset.

Alessandro Cattelan ad Amici, il commento di Pier Silvio Berlusconi: “Nessun altro progetto per lui”

Chi pensava che l’arruolamento ad Amici fosse una sorta di antipasto per una collaborazione più ampia tra Cattelan e il Biscione si è sbagliato. Pier Silvio è stato più che chiaro sulla questione. “Quanto ad Alessandro, farà parte del cast di Amici, ma non c’è alcun progetto con lui”, ha spiegato in modo glaciale il numero uno di Cologno Monzese. Una dichiarazione chirurgica che chiarisce che per il 45enne piemontese il ruolo affidatogli da Maria De Filippi sarà una parentesi a Mediaset e nulla più.

Cattelan in un limbo mentre Stefano De Martino brucia tutte le tappe

Attualmente Cattelan è come se, dal punto di vista professionale, stesse vivendo in un limbo. Quando lasciò Sky, sbarcò in Rai. I suoi programmi, però, sono stati una delusione sul fronte ascolti tv. Per questo, dall’essere considerato il conduttore designato per prendere le redini di Sanremo, è passato a essere una sorta di ‘oggetto’ misterioso da piazzare nel palinsesto di Rai2 in fasce orarie non di punta.

Di fatto, in questo momento, nessuno della tv generalista vuole puntare su di lui per un progetto ambizioso. Il posto in giuria ad Amici è senza dubbio un’esperienza non da poco, ma rimane pur sempre un ruolo marginale e non di spicco. La parabola di Cattelan, più passano gli anni, più diventa paradossale.

Doveva essere il “golden boy” del piccolo schermo, ora si ritrova a non essere più nemmeno considerato per grandi iniziative dalle reti principali. Un percorso totalmente inverso a quello di Stefano De Martino che, nel giro di pochi anni, ha bruciato tutte le tappe, dimostrando di sapere instaurare un forte feeling con il grande pubblico. Quello che a Cattelan non è mai riuscito.