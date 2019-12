I funerali di Jolanda Ottino celebrati in forma privata: la scelta di Albano, la piazza di Cellino San Marco gremita e chi ha presenziato e chi no alla cerimonia funebre

Si sono tenuti oggi 11 dicembre 2019 alle ore 16.00 i funerali di Jolanda Ottino, la madre di Albano. Una cerimonia privata e lontana dai riflettori mediatici per volere del cantante pugliese. A riportarlo è Fanpage.it che ha spiegato che c’erano si molte telecamere in piazza e fuori dalla chiesa ma nessuna è stata ammessa dentro il luogo religioso. All’interno dell’edificio di culto i posti, 250 circa, sono stati interamente occupati. Gremita anche la piazza principale di Cellino San Marco, stretta attorno alla famiglia Carrisi. Il feretro di Jolanda è giunto intorno alle 16.20, ha reso noto sempre Fanpage.it.

L’arrivo del feretro in chiesa di Donna Jolanda

La bara della madre Jolanda è arrivata in piazza “in un silenzio quasi irreale, seguito dalla macchina privata di Al Bano, una Range Rover con i vetri oscurati. Come era stato già annunciato, non hanno presenziato ai funerali Cristel Carrisi e Romina Power”, si legge sulla testata giornalistica. L’ex moglie americana di Carrisi ha fatto sapere nelle scorse ore via social di non poter prendere parte all’ultimo addio a Jolanda perché impossibilitata a raggiungere Cellino. Stesso discorso per la figlia Cristel. Presenti gli altri nipoti. Assente al funerale invece Loredana Lecciso che ha visitato Donna Jolanda prima della cerimonia funebre. Lo ha reso noto Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La showgirl avrebbe optato per tale decisione per evitare speculazioni e chiacchiere.

Le parole di Romina e Loredana Lecciso sulla morte della madre di Albano

Loredana Lecciso, nelle scorse ore, ha rotto il silenzio social pubblicando un pensiero per la scomparsa di Jolanda. Romina, dopo aver spiegato il motivo della sua assenza ai funerali, ha avuto parole estremamente amorevoli per la madre di Albano, confessando di essere molto addolorata per la perdita. “Questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo. Ciò non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di più nella mia vita!”, ha scritto l’artista statunitense ricordando Jolanda.