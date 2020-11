Fulvio Abbate, colpo di scena su Oppini: “Ho deciso di querelarlo” (video)

By

È di queste ore la notizia secondo cui Fulvio Abbate, ex concorrente del GF Vip 5, starebbe pensando di denunciare Francesco Oppini, ancora inquilino della Casa. Abbate ha fatto sapere che gli sono state riportate delle voci che lo hanno indotto a pensare di voler querelare il figlio di Alba Parietti. I motivi sarebbero da ricondurre ad alcune frasi che Oppini avrebbe rivolto nei suoi confronti e che non sarebbero per nulla piaciute allo scrittore.

Fulvio Abbate pronto a denunciare Oppini

Fulvio Abbate non conosce esattamente le parole che Francesco gli avrebbe rivolto contro, per questo motivo ha chiesto l’aiuto degli utenti del web affinché possa reperire gli eventuali video. E a quel punto procedere con una denuncia nei confronti del concorrente. Tramite un video lo scrittore ha spiegato la situazione, dicendo che più di un utente gli ha fatto sapere che Oppini più volte avrebbe parlato male di lui.

Le accuse che il figlio di Alba Parietti starebbe rivolgendo ad Abbate riguarderebbero dei presunti discorsi da “maniaco” che lo scrittore aveva fatto durante la sua permanenza al GF Vip. Discorsi che Abbate nega di aver portato avanti. Un’accusa, quella di Oppini, che lo scrittore e critico non può e non vuole tollerare.

In più ha affermato che da quando è stato eliminato dal reality non presta più interesse alle dinamiche del Grande Fratello Vip. “Ho altro da fare” ha affermato. Per questo motivo ha chiesto, a chi ne fosse a conoscenza, di inviare dei video che possano testimoniare le frasi usate dal concorrente nei suoi confronti.

Una questione che potrebbe essere risolta durante la diretta del GF Vip di questa sera. Intanto si attende anche un commento da parte della mamma di Oppini, Alba Parietti. In diverse occasioni durante il reality, infatti, la donna ha fatto sentire la sua forte presenza al figlio. In più occasioni si è schierata dalla parte di Francesco. Vedremo se in questo caso continuerà a difendere il figlio o si porrà dalla parte di Fulvio Abbate.