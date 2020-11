Alba Parietti, il retroscena: “Ho chiesto al GF Vip di far uscire Francesco”

View this post on Instagram

Quello che posso dire e’ che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per sulla squalifica, tuttavia e’ stata data a @francesco_oppini_82 una seconda possibilità , che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato , avrebbe accettato la squalifica a testa bassa , umiliato giustamente perché si e’ reso conto delle stupidamente gravi , cose che aveva detto con sciocca leggerezza , uno scherzo di cattivo gusto . Tuttavia la produzione ha deciso di non eliminarlo . Adesso mi domando se gli insulti da lui ricevuti altrettanto violenti e molto cattivi volgari da parte molte delle persone che scagliano la pietra non siano tutte dette da persone senza peccato, perché atti di bulllismo verbali sulla mia persona e sulla sua sono stati innumerevoli terribilmente offensivi Da subito e negli insulti , tra le persone che l’avrebbero eliminato senza pietà ci sono persone che usano le parole come armi per offendere in modo sconvolgente e non per errore , per volontà .Lo fanno anche se metti la foto di tua madre deceduta . Quindi . Prima di scafgliare il sasso contro qualcuno , che ha evidentemente, palesemente sbagliato e lo ha ammesso chiedendo umilmente scusa, domandatevi se voi siete immuni da volgarità e cattiverie prima di lapidarlo . Se mai avete fatto battute di cattivo gusto su una donna., o su qualcuno senza un motivo Chi e’ senza peccato scriva la prossima cattiveria sulla mia pagina . Se siete meglio voi di lui dimostracelo con i fatti . Miglioriamoci noi per primi . vogliamo che gli altri e il mondo migliorino , con l’esempio. Grazie e grazie a chi nonostante tutto ha sostenuto @francesco_oppini_82 perché anche quando sbaglia rimane sempre mio figlio. @francesco_oppini_82 @grandefratellotv @canale5_fanpage_