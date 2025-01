Freddi difende Bonolis, Bruganelli sbotta: “Ancora parli di noi”

Sonia Bruganelli non si trattiene più. Dopo aver risposto in modo tagliente a Selvaggia Lucarelli, ora nel suo mirino c’è Laura Freddi. L’ex fidanzata di Paolo Bonolis, infatti, è stata ospite di Monica Setta nel programma Donne di storie al bivio – weekend, dove si è inevitabilmente toccato l’argomento del momento. Ricordiamo che, pochi giorni fa, la Lucarelli ha pubblicato un articolo sulla sua newsletter, rivelando dettagli sui presunti tradimenti della Bruganelli durante il matrimonio con Bonolis, inclusa una relazione parallela di cinque anni con un chirurgo. Ospite nella trasmissione di Rai 2, la Freddi ha detto la sua, schierandosi in difesa dell’ex compagno.

Laura Freddi preoccupata per Paolo Bonolis: la reazione di Sonia Bruganelli

Laura Freddi ha confessato di essere preoccupata per Paolo Bonolis, cercando anche di mettere da parte le vecchie tensioni con la Bruganelli. Dopo un periodo di pseudo-amicizia, infatti, le due si sono lanciate frecciatine piuttosto pungenti. Sonia, in particolare, aveva persino ammesso di aver chiamato Laura a sostituirla al Grande Fratello Vip qualche anno fa, solo perché non la riteneva abbastanza incisiva, così da evitare il rischio che potesse rubarle la scena.

“Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo quando era sposata, ma l’unica cosa che m’interessa è tornare a vedere sorridere Paolo Bonolis”, ha dichiarato la Freddi a Storie di Donne al Bivio – Weekend. “Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. Spero che tutto venga chiarito presto. Sonia? Io sono sempre per la pace e se la dovessi incontrare la saluterei con affetto. Guardo avanti”, ha poi aggiunto.

L’intervista di Laura non è passata inosservata a Sonia, che poco fa ha pubblicato una storia su Instagram condividendo un articolo di Leggo in cui venivano riportate le parole della Freddi sul desiderio di andare avanti e mettere fine alle tensioni tra loro. Sonia non ha resistito e ha aggiunto una frase decisamente provocatoria: “Menomale, avevo paura non potessi più parlare di noi…”. Insomma, da mesi Sonia Bruganelli è al centro dell’attenzione mediatica e sembra aver deciso di non lasciar correre più nessuna critica o commento sul suo conto e sul suo ormai naufragato matrimonio.

Selvaggia Lucarelli ‘smaschera’ Sonia Bruganelli: le rivelazioni

In realtà, Sonia Bruganelli aveva già ammesso di aver tradito Bonolis qualche mese fa, durante la sua intervista a Belve. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli, le infedeltà sarebbero state numerose e ripetute negli ultimi vent’anni, tanto da essere di dominio pubblico nella cerchia vicina alla coppia.

Inoltre, la giornalista ha accusato Sonia di aver avuto un controllo predominante nella carriera di Paolo, portandolo ad allontanarsi dai suoi storici autori e amici, e facendogli perdere importanti opportunità lavorative, come il ritorno in Rai con Affari Tuoi e la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Sonia ha prontamente smentito le accuse di Selvaggia attraverso alcune storie su Instagram, ma le parole della giudice di Ballando con le Stelle hanno fatto comunque rapidamente il giro dei media.