Sonia Bruganelli sbotta su Selvaggia Lucarelli: la reazione fiume

Sapevamo sarebbe successo ed effettivamente è stato così. Sonia Bruganelli è ovviamente venuta a sapere della newsletter di Selvaggia Lucarelli e ha scelto di replicare. Scorrendo l’ultimo episodio di “Vale tutto” sono venute fuori dichiarazioni piuttosto pesanti sull’ex opinionista del Grande Fratello e su Paolo Bonolis, suo ex marito. Lucarelli allude a diversi tradimenti della donna nei confronti di Paolo, dando anche una spiegazione della recente rottura professionale del conduttore con Lucio Presta, suo storico agente. La newsletter di Lucarelli è piena di dettagli e parte da lontano, lontanissimo, ripercorrendo le tappe principali della storia e spiegando dove tutti questi tradimenti sono iniziati. Sonia, in tutto questo, aveva già reagito alla storia della giornalista che preannunciava l’uscita dell’articolo: “Menomale…mi stavo preoccupando“, aveva scritto Bruganelli su Instagram, ma la vera reazione pungente è arrivata poco dopo. Che cosa non è andato giù a Sonia? L’avere tirato in mezzo i figli, e la reazione lascia trasparire una certa rabbia.

Sonia Bruganelli, la storia Instagram in risposta a Selvaggia punge

Sonia e Selvaggia sono certamente due donne molto forti e dal carattere deciso. Già durante Ballando con le Stelle le abbiamo viste “scontrarsi” tra una provocazione e l’altra, ma qui non si tratta più di questioni di ballo o di battibecchi tra donne forti: qui c’è di mezzo la vita privata e la famiglia e questo evidentemente non è andato giù a Sonia, che ha scelto di replicare. Sul suo profilo Instagram l’ex moglie di Bonolis ha pubblicato una storia incisiva, ripubblicando con uno screen una parte dell’articolo di Lucarelli. Qui il suo messaggio verso la giornalista:

Cara Selvaggia Lucarelli, puoi parlare di tutti i presunti tradimenti che vuoi, anche se hai visto bene di non parlare dell’unico tradimento effettivo. Ma non toccare i miei figli perché non ho più le scarpette da danza ai piedi e la differenza tra me e te è che io ci metto la faccia sempre, te ti “presti” a fare da portavoce a chi per onestà intellettuale e coscienza dovrebbe solo tacere.

Il commento di Sonia gioca sulle parole e, come vediamo, mette tra virgolette (e non casualmente) il verbo “presti”. L’allusione sembra proprio essere rivolta a Lucio Presta, ex manager di Paolo, lo stesso che sotto il post del conduttore aveva commentato andando contro Sonia: “Anche le persone per bene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze!“. Era questo il commento di Presta e ovviamente “la donna sbagliata” era Sonia. Ecco, la risposta di Bruganelli si riferisce con altissima probabilità proprio al manager.

“Posso raccontare tutto e l’ho fatto. Ho lasciato fuori solo le cose più umilianti. Per te, tra l’altro“, aveva risposto Selvaggia alla prima reazione di Sonia. All’ultimo messaggio dell’ex moglie di Bonolis, però, la giornalista non ha ancora replicato, anche se siamo certi che qualcosa arriverà.

Un confronto durissimo, un botta e risposta pungente e una storia che ormai va avanti da mesi. La speranza? Che possa finire, non risolversi, perché ormai la spaccatura c’è, ma perlomeno finire.