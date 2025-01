Bruganelli, corna a Bonolis col chirurgo: la reazione di Laura Freddi

La faccenda dei tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis sta facendo parecchio rumore. Inevitabile, d’altra parte, vista la notorietà dei personaggi coinvolti. Sulla questione ha detto la sua anche Laura Freddi, ex fidanzata del vulcanico conduttore romano. La showgirl ha parlato ai microfoni del programma Storie di donne al bivio Weekend, confidandosi con la giornalista Monica Setta (l’intervista integrale sarà trasmessa su Rai Due sabato 25 gennaio).

Tradimenti di Sonia Bruganelli, interviene Laura Freddi

Rapido riassunto della vicenda: settimane fa Sonia Bruganelli, ospite a Belve, ha rivelato di aver messo le corna a Bonolis durante il matrimonio, aggiungendo di aver confessato ciò all’ex marito quando si sono separati. Pochi giorni fa la questione è stata riportata a galla da Selvaggia Lucarelli che, nella sua news letter “Vale Tutto”, ha sostenuto che l’imprenditrice ha tradito Bonolis più volte e che ha persino coltivato una relazione parallela alle nozze per ben 5 anni con un noto chirurgo. Bruganelli ha replicato: non ha smentito la narrazione dei tradimenti, ma ha invitato la giornalista a non azzardarsi a parlare dei suoi figli (la Lucarelli li ha citati nel suo pezzo).

Ebbene, cosa ne pensa di tutto ciò Laura Freddi che, con Bonolis, è rimasta in buoni rapporti dopo la conclusione della loro love story? “Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis”, ha dichiarato la showgirl conversando con Monica Setta. In effetti Bonolis, intervistato lo scorso weekend a Verissimo da Silvia Toffanin, è apparso un po’ sottotono e quando gli è stato chiesto dell’ex moglie ha subito cambiato argomento, lasciando chiaramente intendere di non aver alcuna voglia di parlare di quella tematica.

“Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. spero che tutto venga chiarito presto”, ha aggiunto la Freddi, che con Bonolis ha avuto una relazione lunga cinque anni in gioventù. Spazio poi al rapporto con la Bruganelli: “Con Sonia? Io sono sempre per la pace e se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa. Guardo avanti e cerco di vivere serena in armonia con tutti”.

Laura Freddi si sposa in chiesa

Infine Laura Freddi ha confermato che a settembre convolerà a nozze con Leonardo D’Amico, suo compagno di vita da anni nonché padre di sua figlia Ginevra, venuta alla luce nel 2018. In particolare la conduttrice ha spiegato che stanno scegliendo la location. Anche l’abito è ancora da scegliere, ma si parte da una certezza: “Sarà bianco, perché mi sposerò finalmente in Chiesa”. In passato aveva riferito che al matrimonio avrebbe voluto invitare Bonolis e Bruganelli. Forse l’idea non è più buona.