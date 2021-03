Fratelli di Crozza sospeso a causa del Covid: quando torna in onda

Lo show del comico genovese è stato sospeso in via precauzionale

La casa di produzione ITV Movie e Discovery Italia hanno deciso in via precauzionale di sospendere la puntata del programma ‘Fratelli di Crozza’ prevista per venerdì 26 marzo sul canale Nove, alla luce dei casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno della redazione della stessa trasmissione. Al posto dell’appuntamento live verrà mandata in onda una replica dello show.

‘Fratelli di Crozza’, comunicano sempre la casa di produzione e Discovery Italia, tornerà live sul canale Nove dal 9 aprile, vale a dire dopo la già prevista pausa pasquale. Lo show è un programma firmato, oltreché dal protagonista Maurizio Crozza, da Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.

Covid e programmi tv tra polemiche e restrizioni

La pandemia ha rivoluzionato la vita mondiale delle persone, abitudini e modalità di svolgimento di diverse professioni. Non ha fatto eccezione la tv. Di recente, a causa del perdurare del diffondersi del virus, il Festival di Sanremo è stato confezionato senza pubblico. Una decisione presa dal ministro della Cultura Dario Franceschini, su suggerimento del Cts. Cioè del Comitato Tecnico Scientifico che appoggia il governo in merito alle misure da prendere per arginare il Coronavirus.

La questione ha provocato un gran baccano mediatico. C’è chi ha criticato aspramente la restrizione imposta, facendo intendere che ci siano stati due pesi e due misure, paragonando il caso sanremese a quello di Amici di Maria De Filippi, show che invece può avvalersi del calore del pubblico presente in studio.

Una delle voci più critiche sulla vicenda è stata quella di Lucio Presta, marito di Paola Perego nonché manager di molti vip. Presta, con un tweet al vetriolo indirizzato al ministro Dario Franceschini, ha criticato senza fronzoli la decisione presa in merito a Sanremo. La querelle si è riaccesa dopo che lo scorso sabato è iniziato il serale di Amici, che ha potuto contare sul pubblico in studio.