Franco Di Mare, Tapiro a Sonia Grey: “Lui mi ha usata”

Striscia la notizia torna ad occuparsi di Franco Di Mare. Dopo aver dato al giornalista ben due Tapiri per l’esclusione di Mauro Corona da Cartabianca di Bianca Berlinguer l’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto Sonia Grey. Il tg satirico di Antonio Ricci ha duramente criticato nell’ultimo periodo il nuovo direttore di Rai Tre per presunti doppi sensi e occhiatine maldestre risalenti a tanti anni fa, quando Di Mare conduceva Unomattina con la Grey. Per gli autori del programma Mediaset si tratterebbe di un’incoerenza visto che Franco ha chiarito di aver cacciato Corona per via delle dichiarazioni offensive usate nei confronti del genere femminile.

Le allusioni di Striscia la notizia hanno infastidito parecchio Franco Di Mare, che si è lasciato andare ad un duro sfogo su Facebook. Tra i tanti commenti anche quello di Sonia Grey, che successivamente si è messa in contatto con Valerio Staffelli. L’ex conduttrice – da tempo lontana dal mondo dello spettacolo – ha però chiarito di aver scritto quel commento solo su esplicita richiesta del suo ex collega.

Sonia Grey ha infatti rivelato:

“Non ho fatto alcun post a difesa di Di Mare. Io il servizio di Striscia non l’avevo nemmeno visto, ho solo lasciato un commento sulla sua pagina perché lui mi ha chiesto il favore di farlo! Sono dispiaciuta perché sono stata usata e mi dissocio dalla strumentalizzazione che è stata fatta”

Come reagirà Franco Di Mare davanti a queste insinuazioni?

Cosa fa oggi Sonia Grey

Dopo il debutto a Striscia la notizia nei panni di infermiera e la lunga carriera in Rai come presentatrice televisiva, Sonia Grey ha abbandonato il piccolo schermo. La 52enne ha lasciato Roma e si è trasferita a Bolzano, in mezzo alla natura e ai vigneti. Sonia ha preso questa decisione perché stufa di vivere nella caotica Capitale e di un lavoro, quello nel mondo dello spettacolo, pieno di insidie e incertezze.

La Grey, il cui vero cognome è Colone, è ora una pittrice. Una passione arrivata per caso, seguendo alcuni tutorial su Youtube e diventata poi un vero e proprio lavoro. Quadri, mostre e gallerie, una vita decisamente diversa per Sonia, che qualche tempo fa ha pure rifiutato la proposta a partecipare all’Isola dei Famosi.

Sonia Grey oggi è completamente concentrata sulla pittura e sulla sua vita privata. Ha un figlio maggiorenne, nato da una relazione di gioventù, ed è legata ad un medico di cui non ha mai voluto fare il nome.