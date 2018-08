Sonia Grey: che fine ha fatto? Ha lasciato la tv, oggi ha un nuovo lavoro

Che fine ha fatto Sonia Grey? Oggi ha un nuovo lavoro: fa la pittrice

È stata prima una delle sensuali infermiere di Striscia la notizia, poi attrice con il nome d’arte di Maria Michela Mari e infine conduttrice Rai. Ma cosa fa oggi Sonia Grey? Che fine ha fatto uno dei volti televisivi più amati degli Anni Novanta e Duemila? Oggi Sonia ha 50 anni e ha lasciato il mondo del piccolo schermo. È andata via da Roma e si è trasferita a vivere a Bolzano, in mezzo alla natura e ai vigneti. La Grey, il cui vero nome è Colone, è ora una pittrice. Una passione arrivata per caso, seguendo alcuni tutorial su Youtube e diventata poi un vero e proprio lavoro. “Ho fatto un corso e il mio insegnante mi ha fatto notare che ero piuttosto dotata. Oggi studio per migliorare e ho realizzato molti quadri. Mi hanno contattato dei privati cui ho venduto delle tele e diverse gallerie, alcune molto importanti, mi hanno proposto delle mostre all’estero”, ha raccontato Sonia alla rivista Spy.

La vita privata di Sonia Grey: ha un figlio e un compagno

“Guadagno bene, sui social ho una discreta visibilità, sto bene qui: non avrei un motivo valido per tornare in tv”, ha puntualizzato Sonia Grey. Che in passato ha rifiutato pure un’offerta per partecipare all’Isola dei Famosi. “Ho rifiutato per pudore. Ho un figlio di 17 anni a cui non voglio dare un dispiacere”, ha confidato l’ex conduttrice che è rimasta dispiaciuta quando alcuni compagni di scuola hanno mostrato al figlio le sue foto da giovane, in pose parecchio spinte. “Quando le feci ero inconsapevole della portata che avrebbero avuto”, ha sottolineato la Grey. Oltre al figlio, nella vita privata di Sonia c’è anche un compagno, un medico al quale è legata da molti anni e del quale non ha voluto svelare l’identità.

Sonia Grey: “Vivevo nell’incertezza, ho preferito voltare pagina”

“Molti pensano che il lavoro della conduttrice tv abbia solo lati positivi. Per me non è assolutamente così. Solo il fatto di dover vivere in una grande città e passare molte ore chiusa in uno studio tv era già abbastanza per pensare di voler cambiare vita. Cosa che ho fatto. E poi non sopportavo l’incertezza: ogni volta che finiva la stagione, scattava l’ansia della riconferma”, ha fatto sapere Sonia Grey.