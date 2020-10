Franceska Pepe non tornerà al GF Vip: i controlli del televoto proseguono

Franceska Pepe non tornerà al Grande Fratello Vip! Questa è la notizia che potrebbe angosciare non pochi telespettatori. Sono davvero tanti coloro che avrebbero voluto rivedere la modella rientrare nella Casa più spiata d’Italia. Inizialmente non era stata particolarmente apprezzata dal pubblico, per poi essere rivalutata anche dai suoi coinquilini. In effetti, molti telespettatori sentono la mancanza di Franceska. E mentre ancora si sta indagando sui voti che sarebbero arrivati dalla Spagna per salvare al televoto Adua Del Vesco, Fanpage rivela che la Pepe non potrà comunque rientrare in gioco nella serata di domani, venerdì 9 ottobre. Da ormai diverse ore, i telespettatori sperano che la modella possa avere l’opportunità di tornare nel reality. Ma qual è il motivo per cui le speranze sono aumentate? Franceska è stata eliminata attraverso il televoto, lo scorso lunedì 5 ottobre, contro Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Adua. Molti hanno fatto notare che la sua percentuale di voto era poco distante da quella Del Vesco, che sarebbe stata salvata dai fan spagnoli!

Franeska Pepe non rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip: intanto proseguono i controlli del televoto

Pare che Franceska non potrà proprio rientrare al GF Vip. In queste ore ha utilizzato pochissimo i social, in particolare nella giornata di ieri. L’ultima Storia sul suo profilo Instagram risale a 5 ore fa. Questo dettaglio ha ancora di più alimentato le speranze dei suoi fan. Nel frattempo, il pubblico continua la sua protesta sui social, tanto che Codacons ha fatto una segnalazione all’AgCom. Al momento, pare si stia indagando sulla provenienza dei voti che Adua ha ricevuto durante questo televoto, visto che la maggior parte dei telespettatori italiani avrebbe voluto vedere Franceska ancora come concorrente e l’attrice fuori. Il pubblico di Canale 5 si è davvero affezionato a Franceska, che una volta uscita dalla Casa ha potuto notare con gioia tutto questo affetto.

Franceska Pepe, il suo rientro al Grande Fratello Vip sarebbe troppo complicato

In queste ore si parla di un eventuale rientro nella Casa di Franceska Pepe, notizia smentita proprio ora. Sembra non sia neppure in corso alcun incontro straordinario per permettere alla giovane di tornare in gioco. Ma sarebbe davvero complicato far rientrare nel reality Franceska, tenendo conto dei protocolli di sicurezza a cui devono essere sottoposti i concorrenti prima del loro ingresso. Ogni inquilino è obbligato a rispettare un rigido protocollo di sicurezza anti-Coronavirus, che prevede l’isolamento di ben due settimane. Dunque, sembra davvero impossibile il rientro di Franceska Pepe.