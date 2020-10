Franceska Pepe dopo eliminazione al GF, parole forti: “Troppo frustrante”

Franceska Pepe è la seconda eliminata del Grande Fratello Vip 5. Nella serata di ieri ha perso al televoto contro Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco. La percentuale di voto l’ha vista poco distante dall’attrice. Ed ecco che in queste ore l’ormai ex gieffina torna sui social e non appare per nulla triste, anzi. Nei video condivisi sulle Stories di Instagram, è possibile vedere Franceska molto felice. Sono diversi i telespettatori che in queste settimane hanno imparato ad apprezzare la Pepe, che inizialmente non sembrava aver conquistato il pubblico e i suoi coinquilini. La sua eliminazione ha creato non pochi malumori tra i telespettatori, i quali ora sostengono che il televoto sia stato truccato dai fan spagnoli di Adua. Nel frattempo, Franceska sembra rassicurare il pubblico che la sostiene, mostrandosi più serena che mai. Non appare per nulla delusa per come sono andate le cose, ma si scaglia contro i concorrenti che si trovano attualmente all’interno della Casa.

Franceska Pepe dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip: l’ex gieffina più felice che mai non risparmia nessuno

“Evviva sono libera! Finalmente, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di pazzi”, dichiara Franceska questa mattina. Ora la Pepe ammette di sentirsi finalmente libera, mentre si trova all’aria aperta in mezzo alla natura. L’ex gieffina continua il suo messaggio rivelando che non riusciva più a stare dentro la Casa, in quanto per lei “era troppo frustrante”. Oggi Franceska parla di “falsità” e “cattiveria”. In effetti, in uno dei suoi sfoghi in confessionale – dopo una delle tante liti avvenute nel reality – la Pepe aveva dichiarato di non voler diventare come gli altri concorrenti. Ora l’ex gieffina confessa di non riuscire a “fingere, a dire ca…te, a leccare i c..i, a mangiare m..a solo per andare avanti”. Franceska si scusa per le parole utilizzate, ma sente di dover dire ciò che pensa. Dopo di che, ringrazia tutti coloro che l’hanno sostenuta e chi continua a inviarle messaggi di affetto.

Franceska Pepe ringrazia tutti i fan che la stanno sostenendo dopo il GF Vip 5: l’ex gieffina piena di gioia

Franceska Pepe, in queste settimane, era riuscita a conquistare il cuore del pubblico. Non solo, dopo le tante liti, tra lei e Tommaso Zorzi è arrivata la pace. Fortunatamente l’ex gieffina non ha preso a male l’eliminazione, anzi. Pare che l’ex gieffina non vedesse l’ora di uscire dalla Casa e di allontanarsi da alcuni concorrenti ancora presenti nella Casa. Ora la Pepe è pronta a tornare alla sua vita di sempre e sicuramente riserverà ai suoi fan non poche sorprese. Nel frattempo, condivide un video sulla sua esperienza nel programma e ringrazia tutti. I fan le stanno regalando tanta gioia, tanto che ora Franceska ammette di essere senza parole per l’affetto che sta ricevendo.