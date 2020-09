Gf Vip, Franceska contro tutti: “Morti di fama”, e Dayane fa volare oggetti

La promessa di Franceska Pepe al Gf Vip di essere meno sulla difensiva con gli altri concorrenti è durata quanto un gatto in tangenziale. Lo stesso possiamo dire della pace fatta con Tommaso Zorzi dopo la puntata di venerdì sera. Giorno dopo giorno, uno dopo l’altro, Franceska sta facendo esplodere tutti gli altri inquilini. Come se fossero birilli e le sue provocazioni fossero la palla da bowling, pronta a fare strike. C’è chi pensa che sia lei la vittima del gruppo, ma la realtà pare essere ben altra guardando la diretta h24 e non solo i video postati sui social o sul sito ufficiale del Grande Fratello. Dopo una giornata tranquilla trascorsa sabato, domenica a pranzo è stato già tempo di nuovi scontri che stanno proseguendo fino a oggi. E c’è ancora il pomeriggio a disposizione per discutere, per cui non è da escludere che possa esserci altro materiale per stasera.

Franceska contro tutti al Gf Vip e no, non è la vittima: nuovo attacco, Dayane reagisce

Ieri Franceska ha litigato con Stefania Orlando, oggi invece ha discusso con Adua Del Vesco e si è scontrata con Dayane Mello. Erano tutte e tre nell’area beauty quando la Pepe ha iniziato ad accusare, forse random, altri di aver messo le mani nella sua roba. Di avergliela spostata, messa in disordine e di aver rovesciato creme nel suo beauty case. Poi se l’è presa direttamente con Adua, dicendole di non mettere le mani nella sua roba perché lei non lo fa con gli altri. Peccato che abbia litigato proprio ieri con la Orlando a causa di un kiwi che ha preso tra le sue cose in camera, ma andiamo avanti. La Del Vesco a un certo punto ha preferito tagliare corto e non discutere, ma ci ha pensato Dayane a prendere le difese della sua amica. Dopo essersi posizionata di fronte a Franceska e aver ripreso il discorso, vedendo che l’altra insisteva nel portare avanti la sua tesi ha compiuto un gesto istintivo, che farà discutere di sicuro ma che non è sfociato in uno scontro fisico.

Dayane lancia il beauty case di Franceska: quasi scontro al Gf Vip

Dayane ha capovolto il beauty di Franceska, dicendole che adesso sì che le sue cose erano in disordine ed è andata via. Insomma, ha voluto intendere che prima in realtà nessuno gliele aveva toccate. Ma la stessa Pepe sembra non avere molta stima nei confronti del gruppo, anzi è molto concentrata su sé stessa. Nel daytime di oggi abbiamo visto un suo confessionale fatto dopo lo scontro con Stefania. E ha pronunciato queste parole: “Hanno capito che discutendo con me hanno visibilità. Io li chiamo morti di fama! Non voglio essere come loro”. Questo dopo che qualche giorno fa aveva già detto a tutti che se dovesse mai aprire bocca lei ne avrebbe per ognuno di loro.