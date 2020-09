Stefania Orlando e Franceska Pepe, lite furiosa: gli altri costretti a dividerle

Al Grande Fratello Vip si torna a litigare. Ancora una volta protagonista dell’ennesima discussione è Franceska Pepe. Questa volta la modella e web influencer si è scontrata con Stefania Orlando. Una lite che si è consumata a tavola, alla presenza di tutti gli altri concorrenti. Alcuni sono stati costretti a placare gli animi: Matilde Brandi ha dovuto trattenere l’amica Stefania, che non ha preso alla leggera le provocazioni della Pepe. Il motivo della lite? Il cibo, come capita spesso nei reality show. Tutto è partito dalle lamentele di Francesca con la K che non ha particolarmente gradito le pietanze della domenica. La 28enne ha ricordato a tutti di non aver mangiato ieri sera e che oggi non poteva consumare solo pasta. Tommaso Zorzi e la Orlando hanno subito fatto notare che la ragazza ha mangiato nella mattinata due uova e ha finito i limoni a disposizione. Franceska ha però rimarcato di non aver mangiato nulla ieri sera e questo ha spazientito la conduttrice Rai.

Grande Fratello Vip: perché hanno litigato Stefania Orlando e Franceska Pepe

Pur avendo il piatto colmo Franceska Pepe ha continuato a lamentarsi al Grande Fratello Vip. A nulla sono serviti i consigli di Myriam Catania, che ha invitato l’ex di Vittorio Sgarbi a rispettare anche le esigenze delle altre persone. Successivamente Franceska ha fatto una grave accusa a Stefania Orlando: “Prima di insultare, pensaci bene. Tu porti il cibo in camera e hai buttato un kiwi, tu hai sprecato il cibo”. Dichiarazioni forti, che hanno mandato su tutte le furie l’ex moglie di Andrea Roncato. Stefania ha perso le staffe e ha cominciato ad urlare contro la Pepe: “Sei una provocatrice! Tu mi hai fatto buttare il kiwi dicendo che era marcio. Bugiarda e capra come dice il tuo ex! Stai zitta e porta rispetto!”. La Orlando ha poi preso il kiwi dall’immondizia e lo ha mostrato a tutti gli altri. “Allora mangialo davanti a tutti se è buono”, ha ribadito Franceska (video in basso).

Grande Fratello Vip: il gruppo si schiera dalla parte di Stefania Orlando

“Non mi accusare di aver portato il cibo in camera e di farlo marcire, non ci provare. Lei è andata tra le mie cose e ha deciso di buttare via il kiwi”, ha urlato Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Il gruppo della quinta edizione si è schierato compatto dalla parte della bionda presentatrice. Tutti hanno invitato Stefania a non replicare alle provocazioni di Franceska Pepe. Quest’ultima, dal canto suo, continua a mettere a rischio la serenità nel bunker di Cinecittà. La 28enne non si sta integrando al meglio e settimana dopo settimana finisce tra i nominati. Prima di Stefania Orlando ha avuto più di qualche problema con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il figlio di Franco e Alba Parietti.