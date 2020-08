Francesco Sole tradito da Giulia? Storia con ex Amici scatena gossip

Francesco Sole è stato davvero tradito da Giulia Cavaglià? Il gossip è di quelli che faranno molto rumore, e anche se per il momento è stato ripreso soltanto da Deianira Marzano qualche ora fa è possibile che nelle prossime ore se ne parli se non parecchio almeno abbastanza. Si tratta solo di pettegolezzi, visto che i due ex non hanno mai parlato della fine della loro relazione e almeno per il momento si sono limitati a frecciatine, anche piuttosto velenose, sui social network. In realtà è sempre parso che i due avessero rotto per questioni caratteriali o magari per incomprensioni di vario tipo, quindi queste voci sul tradimento giungono nuove e inaspettate. Del tutto improbabili in realtà. Dunque tutte da confermare.

Francesco Sole tradito da Giulia Cavaglià? Il gossip esplode dopo una storia dell’ex di Amici Mike Bird

Tutto nasce da una storia pubblicata una decina di ore fa dall’ex cantante di Amici di Maria De Filippi Mike Bird che su Instagram ha ripreso Francesco Sole mettendogli un paio di corna sulla testa con un filtro. Semplice scherzo? Potrebbe essere, e magari è davvero così; è ovvio però che in un periodo del genere, in cui spesso si è parlato della rottura con Giulia, forse sarebbe stato meglio evitare una storia simile. Anche perché il web è pettegolo, e le voci di corridoio impiegano poco a diffondersi a macchia d’olio: basti pensare a come ha reagito Deianira che sul proprio Instagram ha fatto riferimento a questa storia e ha accusato Sole di essere stato poco delicato.

Giulia e Francesco, tante voci dopo la rottura: cos’è successo alla coppia?

Cos’è successo davvero tra Giulia e Francesco? C’è davvero un tradimento di mezzo? Quando se ne saprà di più? Forse i due si faranno vivi nel salotto di Barbara d’Urso, o forse sarà qualche intervista a svelare i dettagli della rottura; fino a quel momento però l’ipotesi del tradimento è da scartare perché una storia Instagram vuol dir tutto e niente, soprattutto se pubblicata durante una serata in compagnia con gli amici. Chissà se in qualche modo la Cavaglià risponderà ai pettegolezzi emersi in queste ore oppure lascerà correre.